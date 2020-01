Suivi de la lutte contre la réforme des retraites (janvier)

Mis a jour : le lundi 6 janvier 2020 à 14:17

Mot-clefs: luttes salariales mouvement réforme_retraites_2019

Lieux:



Publié par le groupe: AutoMedias44



Le groupe auto-média 44, tente ici un suivi complet et à jour du mouvement contre la réforme des retraites à Nantes et ailleurs, n'hésitez pas à compléter en commentaires.



Le cortège arrive devant l'hotel de luxe Radisson Blu, le 28 décembre 2019

Numéros de téléphone utiles :

- Légal Team : 06 75 30 95 45 (pas de nom au téléphone, ne donne aucune info sur les infractions commises)

- Garderies Populaires : 07 53 34 48 24

------------------------------------------------------

Les prochains rendez-vous

Infos anti-répression

------------------------------------------------------

Lundi 6 janvier

On entamme le deuxième mois de mouvement contre la réforme des retraites !

Malgré l'entêtement du gouvernement et ses tentatives de diviser le mouvement et malgré la propagande médiatique à l'encontre de la grève et des grévistes, il n'y a pas eu de trève. Des actions ont eu lieu pendant toute la période des vacances de fin d'année (voir le suivi de décembre) et le mouvement s'intensifie pour cette rentrée avec l'appel de l'intersyndicales à 3 journées d'actions nationales les 9, 10 et 11 janvier. Des secteurs reprennent ou rejoignent la grève. Parmi eux : les enseignant·e·s, le secteur aérien, les avocat·e·s...

A Nantes, il y a plein de rdv cette semaine : voir l'article des rdv sur indy et l'agenda sur nantesinfogrève