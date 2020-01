[GLIF4] L'enfumage commence : Castaner retire la GLIF4, ou comment remplacer une grenade par une autre

Mis a jour : le lundi 27 janvier 2020 à 00:26

Grenade GM2L

Après avoir tergiversé fin 2014 suite à la mort de Rémi Fraisse sur sa suppression éventuelle (cf. Débat de l'IGGN/IGPN sur le rapport avantages/inconvénients entre l'OF F1 et la GLI F4), et malgré les évidences depuis plusieurs années attestant de sa dangerosité et de ses défaillances techniques, ce n'est que 30 ans plus tard que l'Etat s'en débarrasse.

MAIS NE SOYONS PAS DUPES ! IL NE S'AGIT QUE DE LA REMPLACER PAR LA GM2L, QUI A DEJA FAIT SES PREUVES ET VIENT D'ÊTRE MASSIVEMENT UTILISÉE A NANTES LA SEMAINE PASSÉE.

La GM2L viendra donc nous mutiler à la place de la GLI F4, car non, Castagneur ne veut pas contrarier Alsetex et les autres marchands de douleurs.

La GM2L c'est 48 grammes d'explosif (Hexocire, plus puissant que la TNT) et 10 grammes de gaz CS, ainsi qu'une détonation a 165 decibels. L'hexocire est de l’explosif RDX mélangé à de la cire. Le RDX est 1.6 fois plus puissant que la TNT. Il compose 91% du C4. Le RDX est un des explosifs militaires les plus puissants. Il entre notamment dans la composition de l’ogive du lance-roquettes RPG-7. Lorsqu’il explose, sa vitesse de détonation atteint 8 750 m/s.

C'est donc une GLI F4 qui ne porte pas son nom.

Au cas où vous en doutiez, la GM2L peut aussi vous arracher la main. Voir le pictogramme qui se trouve dessus.

DESARMONS LES !

Source ; https://www.facebook.com/desarmons2012/posts/3151256504904202