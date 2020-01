St Nazaire - retour du blocage interlutte/interpro le 10 janvier

Mis a jour : le mardi 7 janvier 2020 à 18:02

Mot-clefs: gilets_jaunes réforme_retraites_2019

Lieux: montoir Saint-Nazaire



Voici le compte-rendu de l'AG d'hier soir. À noter une belle fréquentation, une quarantaine de personnes présentes, dont des camarades des Ami.es de May, un GJ venu de la Drôme, des membres d'associations nazairiennes, etc. Ça faisait chaud au cœur !

>>> MDP <<<

- 11 personnes vivent actuellement à la MdP. La situation reste précaire sans eau ni électricité, mais la proximité du jugement nous permettra d'être fixé à ce propos.

La prudence est de mise suite à des visites indésirables pendant les fêtes. La situation s'est calmée depuis...

- Nous passons au tribunal d'instance dans une semaine, le mercredi 15 janvier à 9h. Nous devrions être fixés par rapport à une possible expulsion. Nous avons évoqué l'urgence de la situation des personnes hébergées à la MdP qui sont sans logement.

- On a insisté sur le fait que si on conserve le lieu, nous devrons toutes et tous mettre la main à la pâte pour le faire vivre, y proposer des rencontres, etc. Nous avons même tout intérêt à l'ouvrir le plus possible autour de la dynamique du mouvement contre les retraites, y imaginer des temps avec des syndicats, associations, collectifs, etc.

- Proposition validée de lancer une pétition de soutien à la MdP à faire signer par la population. Un binôme est dessus et nous fera une proposition lors de la prochaine AG.

- On se réunit ce mardi 7 janvier à 18h30 à la MdP pour discuter de l'audience du 15/01 et de ses possibles conséquences.

>>> CRÉATION D'UN COMITÉ DE RÉSISTANCE <<<

Proposition a été faite et validée de lancer un comité de résistance sur St-Nazaire, Jaune, Rouge, Noir et Vert, ouvert aux syndicats, associations, collectifs et individus souhaitant le rejoindre. Une première rencontre est prévue ce samedi en début d'après-midi, après le rassemblement (à l'appel de l'intersyndicale) à la base sous-marine.

Réunion ce mardi 7 janvier à 19h à la MdP pour préparer cette rencontre et la communication (tract, discours lu le 9 à la manifestation).

>>> PROGRAMME DE LA SEMAINE <<<

- Mardi 7/01 : RDV municipalisme au local des Ami.es de May à 18h (25 bd. de la Renaissance).

- Mercredi 8/01 : RDV à 7h30 devant la cité scolaire Aristide Briand pour distribution de tracts appelant à la grève / RDV à 11h30 à l'IUT pour du tractage également.

- Jeudi 9/01 : RDV à 10h pour une grande manifestation devant l'hôtel de ville. On prévoit un stand devant la MdP pour proposer café et gâteaux au moment du passage du cortège avenue Albert de Mun. Besoin de volontaires pour préparer et tenir le stand !!! / Réunion intersyndicale à la maison des syndicats à 16h30

- Vendredi 10/01 : retour des blocages !! À l'appel de l'intersyndicale, RDV à 4h30 du matin au rond-point Cadrean à Montoir (à côté du resto routier Le Delphanie). Si vous ne pouvez vraiment pas à cette heure-là, venez apporter votre soutien un peu plus tard. Amenez de quoi bloquer (palettes, pneus, etc.).

- Samedi 11/01 : RDV à 10h30 à la base sous-marine pour un rassemblement festif. Appel à toutes/tous GJ pour un départ à 10h depuis la MdP, avec nos Gilets !

- Mardi 14/01 : RDV à 6h à la gare de Savenay, en soutien aux cheminots.

>>> AMAJAUNES <<<

- Le groupe des Amajaunes Saint-Nazaire enverra deux déléguées à Paris pour un stage féministe organisé par Sud Education Solidaires afin de participer à deux ateliers pour partager les raisons de leur mobilisation, les impacts de celui-ci, etc.

- Une rencontre aura lieu prochainement à la MdP avec la Amajaunes, ouverte à toutes et tous afin qu'elles partagent des textes rédigées au sein du groupe. Date définie prochainement.

- Prochaine réunion Amajaunes : dimanche 19/01 à 16h à la MdP, ouvertes à toutes.

>>> INFOS DIVERSES <<<

- Le duo de cinéastes qui réalisent un documentaire sur la MdP sont toujours preneurs de vidéos filmées en manif, blocages, actions, etc. Ils ont presque terminé leur montage, il ne manque plus que ça. Si vous en avez, merci de nous contacter par mail : maisondupeuplesn@riseup.net