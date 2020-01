[St Nazaire - mvmt retraite] retours sur le 9 et 10

Mis a jour : le vendredi 10 janvier 2020 à 23:50

Mot-clefs: réforme_retraites_2019

Lieux: Saint-Nazaire



Alors merci aux personnes (jaunes, noires et rouges) venues en soutien devant le commissariat et HONTE aux "témoins" qui se trouvaient pourtant dans la manifestation, à nos côtés....

Ce début d'année est sanglant, partout en France, et se veut dans la continuité d'une année 2019 où la répression policière et judiciaire a été terrible. Quelques exemples aujourd'hui dans la rue : https://twitter.com/LeGeneral00/status/1215321734167089156 https://twitter.com/laurentbigotfr/status/1215291064065712128 https://twitter.com/MTGphotographe/status/1215303543940317188

Semaine d'une extrême violence perpétrée par les "forces de l'ordre" : morts de Cédric Chouviat suite à son interpellation et d'une jeune femme à Rennes renversée par un véhicule de police, coups de matraque, coups de pied, coups de poing frénétiques, tir de LBD à bout portant, etc.



9 janvier - au passage du cortège devant la MDP















10 janvier

Manifestation du 09/01/2020.

Petit coucou de la Mdp de St Nazaire en ce 09 Janvier 2020. Grosse pensée a nos petits Frères, Selom et Matisse, parti trop tôt. On oublie pas, on ne pardonne pas.

A Thomas au hebs.

Pensée à tout nos camarades en luttes, décédé.e.s, mutilé.e.s, incarcéré.e.s.

Manifestation qui se solde par 2 GAV (Un camarade et un frère) du fait de poukaves au sein du cortège.

Merci pour le soutien des GJ, des Hommes et Femmes de l'ombre ainsi que de la CGT venu eux aussi soutenir nos camarades devant le commico.

> Le problème c'est pas le voile ou les migrants, c'est le capitalisme.

> Vous reprendrez bien un peu de démocratie. Selom et Matisse Rip.

> Justice pour toutes et tous. GJ.

> L'indifférence assassine.

Une pensée à tout les peuples en luttes.

XXIII. CREW / AFASN

L'article de Ouest France :

"La manifestation nazairienne contre la réforme des retraites s’est déroulée dans le calme ce matin à Saint-Nazaire. C’est d’ailleurs le cas depuis la première journée de mobilisation du 5 décembre. Mais cette fois, les policiers de la Bac ont procédé à deux interpellations, à l’angle de l’avenue de la République et de la rue de la Paix, à 12 h 30 peu après la dislocation du cortège. Les deux jeunes, âgés de 21 et 32 ans, issus de la mouvance anarchiste, dont un fiché S, étaient tous les deux porteurs de bombe aérosol, peinture et marqueurs.

Connotation anarchiste

Car en marge du cortège, plusieurs murs ont été tagués : rue Henri-Gautier, rue de Gaulle, la façade de la Société Générale. Des messages à connotation anarchiste et certains violents à l’encontre de la police. Après l’interpellation, des manifestants syndicalistes sont venus devant le commissariat en soutien. Mais pour Damien Girard, responsable de l’union locale CGT, on se dissocie du contenu du message, ça nous dérange. Les deux individus ont été interpellés grâce au signalement de plusieurs témoins. Ils ont été libérés mais l’enquête se poursuit."

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-deux-interpellations-en-marge-de-la-manifestation-d5b70694-32eb-11ea-8374-9643c292b5d7