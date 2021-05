« Un nouveau nid pour les pies ! » : APPEL À DONS pour le projet d’achat d’un lieu militant et de médias à Brest

Mis a jour : le dimanche 9 mai 2021 à 22:54

Mot-clefs: Médias

Lieux: Brest



L’Asso Pikez ! cherche un nouveau lieu pour accueillir ses activités actuelles et celles qu’on imaginera ensemble !





L’ASSOCIATION PIKEZ ! LANCE SON PROJET D’ACHAT D’UN LIEU MILITANT ET DE MÉDIAS À BREST !

Nous devons quitter notre studio actuel, en juin, à la fin de la saison radio. Nous sommes donc à la recherche d’un nouveau lieu. On s’est dit que c’était le moment idéal pour élargir nos activités !

Nous souhaitons un lieu ouvert à toutes et tous, et autogéré.

En plus du studio radio, on a rêvé d’un espace d’impression, d’une bibliothèque, d’une salle de réunion pour les collectifs qui en auraient besoin, et pourquoi pas, même, une cantine !

La liste ne s’arrête pas là ! Nous aimerions imaginer ce lieu avec vous et vos envies !

Nous avons déjà 25.300 € de promesses de dons (whouhou !!), dont 600 € (au 12/04/2021) ont déjà alimenté la campagne de financement.

Il nous faudrait 50.000 euros pour dénicher par exemple un joli lieu de 40 ou 50 m² à Recouvrance, à Brest, secteur de la ville qui nous intéresse particulièrement : l’immobilier y est abordable et c’est un quartier populaire. Nos activités s’adressent en premier lieu aux classes populaires de plus en plus en difficulté.

Vous pouvez donner à titre individuel ou pour un collectif (plus la cagnotte sera élevée, plus le lieu sera grand, plus les activités sera diverses !)

Si vous payer des impôts, vos dons pourront être défiscalisés jusqu’à 66 %.

Pour celles et ceux qui préféreraient prêter de l’argent, vous pouvez signer une convention avec l’association Pikez, qui s’engage à vous rembourser.

N’hésitez pas à parler de ce projet et à faire tourner cet appel !

On vous remercie !

Pour faire un don pour ce projet via Helloasso

Et pour contacter l’Asso Pikez ! : contact chez pikez.space ou pour plus d’info directement sur le site de la Radio