Suivi de la lutte contre la réforme des retraites (février)

Mis a jour : le lundi 3 février 2020 à 13:17

Mot-clefs: luttes salariales mouvement réforme_retraites_2019

Lieux:



Publié par le groupe: AutoMedias44



Le groupe auto-média 44, tente ici un suivi complet et à jour du mouvement contre la réforme des retraites à Nantes et ailleurs, n'hésitez pas à compléter en commentaires.





Numéros de téléphone utiles :

- Légal Team : 06 75 30 95 45 /!\ pas de nom au téléphone, ne donne aucune info sur les infractions commises /!\

- Garderies Populaires : 07 53 34 48 24

------------------------------------------------------

Les prochains rendez-vous

Infos anti-répression

Suivi des journée précédentes : Décembre / Janvier

Les caissses de grève

------------------------------------------------------

Lundi 3 février

Tout le monde étant bien occupé, on a pas fait le suivi de ces derniers jours. Le mouvement lui ne s'est pas arrêté et on arrive bientôt à 2 mois de grève contre la réforme des retraites. Beaucoup de secteurs continuent la lutte même si la grève est moins dure dans certains comme les transports. Dans chaque secteur en grève, on se bat contre la réforme des retraites mais aussi contre les condiditions de travail, pour plus de moyens...

Dans plusieurs ville des rassemblements/manifs ont lieu aujourd'hui contre la réforme et retraites et contre la précarité.

Aujourd'hui c'est aussi une journée d'action nationale pour les avocat·e·s.

Les lycéen·ne·s, profs et parents continuent à mener des actions contre la réforme du bac en perturbant les épreuves communes de contrôle continu (E3C). Ce mouvement a pris de l'ampleur et dans de nombreux lycées les épreuves sont annulées ou reportées. Le gouvernement campe sur ses positions et préfère envoyer ses flics violenter les lycéen·ne·s pour débloquer les lycées. A Paris, 4 élèves du Lycée Maurice Ravel se sont retrouvé·e·s plus de 24h en garde à vue pour avoir alimenté un feu de poubelle ! Mais ça n'entamme pas leur détermination : ce matin le lycée était à nouveau bloquer pour dénoncer la répression. A Nantes la jeudi dernier des flics cagoulés et casqués de la CDI sont venus s'en prendre violemment aux bloqueureuses de Guist'hau : gazages et coups de matraques. Vendredi ils s'en sont pris aux bloquereuses de Clémenceau (article Nantes Révoltée)

La grève du ramassage et traitement des déchets prend de l'ampleur, notamment à Paris : incinérateurs à l'arrêt, blocage des dépôts de véhicules de ramassage, blocage des sites de stockages, grève partielle du ramassage. Les grévistes ont lancé un #PoubelleChallenge pour les soutenir : renverser les poubelles, les lier entre elles, les déplacer... Explications ici : https://acta.zone/poubellechallenge-soutenir-la-greve-des-eboueurs.

La direction de la RATP continue à faire de la répression. Un membre de la coordination SNCF/RATP passe ce midi en conseil de discipline. Un rassemblement est en cours au dépôt de Pantin pour le soutenir. Un autre rassemblement à lieu au dépôt de Vitry pour une autre personne visée par une procédure disciplinaire.

Dans le secteur de la santé, la grève continue aussi dans le public (qui, rappelons-le, connaît un mouvement depuis plusieurs mois contre le manque de moyens et les conditions de travail) et prend de l'ampleur dans le privé avec de nouveaux appels à la grève des médecins libéraux.