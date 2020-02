Archives des rdv contre la réforme des retraites

Mis a jour : le lundi 3 février 2020 à 01:20

Mot-clefs: Archives réforme_retraites_2019

Lieux:



Publié par le groupe: AutoMedias44



Une fois que les rdv sont passés, on les transferts ici, pour allèger l'article et pour garder une trace.

On tient à jour une liste des prochains rdv contre la réforme des retraites, c'est ici , en colonne centrale.





Rendez-vous passés :

Appel de l'intersyndicale 44 : Face au dogmatisme gouvernemental, Amplifions la mobilisation ! 29, 30 et 31 janvier

samedi 1er fevrier

Garderie populaire : 13h-18h, pensez à prévenir la veille au 07 53 34 48 24 (appel ou SMS)

(14h Manifestation)

vendredi 31 janvier

12h Rassemblement information devant la Carsat (caisse de retraite), place Bretagne

jeudi 30 janvier

Information sur la réforme dans tout le département, à l'initiative de l'intersyndicale 44

Mercredi 29 janvier

Journée nationale de mobilisation

Garderie populaire nantes : 13h-18h, pensez à prévenir la veille au 07 53 34 48 24 (appel ou SMS)

11h30 RU gratuit ! Rendez vous devant le theatre universitaire puis action RU gratuit contre la précarité.

Suite à cette action, les étudiant.e.s rejoindront les manifestations du centre ville !

Faites tourner, soyons nombreu.x.ses.

Nantes 14h Assemblée de lutte, place du Bouffay

MANIFS :

- NANTES, à 15 h, au miroir d'eau

- SAINT-NAZAIRE, à 10 h, bassin de Penhoët (à préciser)

- ANCENIS, à 16 h, au Pont d'Ancenis

- CHÂTEAUBRIANT (modalités à venir)

(18h30-21h Concert de soutien à la grève, à l'appel de l'intersyndicale 44 - groupes de musique recherchés => page facebook de la CGT44).

Mardi 28 janvier

12h Assemblée générale à la fac, Campus lettres, amphi 2 bâtiment censive (c'est ouvert, on peut y aller même si on est pas étudiant·e·s)

Lundi 27 janvier

10h30 Assemblée générale des cheminot·e·s, gare nord (c'est ouvert, on peut y aller quand même si on est pas cheminot·e)

Samedi 25 janvier :

Garderie populaire nantes : 13h-18h, pensez à prévenir la veille au 07 53 34 48 24 (appel ou SMS)

Saint-Nazaire 9h base sous marine moment convivial

base sous marine moment convivial Nantes 14h Manifestation, commerce

Vendredi 24 janvier

51eme jour de grève ! Jour de présentation du projet de loi en conseil des ministres. Nouvelle journée nationale de grève, actions et mobilisation



Garderie populaire nantes : 8h-18h, pensez à prévenir la veille au 07 53 34 48 24 (appel ou SMS)

Nantes 4h15 Action blocage économique rdv sur trois points de covoiturage : Pirmil, Gloriette/Petite Hollande, Le Cardo

rdv sur trois points de covoiturage : Pirmil, Gloriette/Petite Hollande, Le Cardo Ancenis 7h30 Action à l’appel de l’intersyndicale locale, Ancenis rdv à l’aérodrome

à l’appel de l’intersyndicale locale, Ancenis rdv à l’aérodrome Saint-Nazaire 7h30 au lycée Aristide Briand pour soutenir les lycéen.ne.s, en particulier suite aux violences policières subies la semaine dernière. Départ pour la manif depuis le lycée à 10h

Manifs :

- Nantes : 10h30 miroir d'eau

- Saint-Nazaire : 11h place de l'Amérique Latine

- Ancenis : 9h30 aérodrome (côté tour de contrôle)

- Châteaubriant : 10h30 devant la mairie

- Angers : 11h devant la gare



Assemblée générales :

- Saint-Nazaire 19h maison du peuple

- Nantes 16h place bouffay, assemblée de lutte

Jeudi 23 janvier

Garderie populaire nantes : 17h-21h, pensez à prévenir la veille au 07 53 34 48 24 (appel ou SMS)

Saint-Nazaire 14h30 devant la CPAM pour une Vélorution + tractage dans les services publics.

14h30 devant la CPAM pour une Vélorution + tractage dans les services publics. Manifs nocturnes aux flambeaux :

- Nantes 18h place Delorme

- Saint-Nazaire 17h30 base sous-marine. Manif puis retour à la base sous-marine où il sera possible de manger/boire un coup et de profiter d'un concert

- Angers 18h place du ralliement

Mercredi 22 janvier

Action tôt le matin => ANNULÉE

tôt le matin => Saint-Nazaire 4h30 Tractage à Cadréan (rond point Airbus, restaurant Delphany)

à Cadréan (rond point Airbus, restaurant Delphany) 12h AG étudiante amphi 2 censive



15h Atelier (défilé nocturne et autre), Maison du Peuple

(défilé nocturne et autre), Maison du Peuple 19h Formation et informations sur la garde à vue, La Dérive

Mardi 21 janvier

A partir de 10h30 Journée d'action des manipulateur·ices radio (CHU) Plus d'infos ici

(CHU) Plus d'infos ici A partir de 11h30 devant le Théâtre Universitaire Action surprise , soyons nombreu.x.ses contre la précarité.

, soyons nombreu.x.ses contre la précarité. Saint-Nazaire 17h rassemblement devant la boulangerie Ange à Trignac pour tractage

rassemblement devant la boulangerie Ange à Trignac pour tractage 18h30 Coucou Johanna Rolland, salle festive Nantes nord (73 Avenue du Bout des Landes) – avec l’AG Educ

Johanna Rolland, salle festive Nantes nord (73 Avenue du Bout des Landes) – avec l’AG Educ 20h Assemblée à la Maison du Peuple (17 rue du chapeau rouge)

Ddimanche 19 janvier

15h Assemblée, Maison du Peuple 17 rue du Chapeau rouge

Samedi 18 janvier

Garderie populaire : 13h-18h

10h30 Action , rendez-vous à l’intérieur de la galerie Beaulieu, en clients, on se retrouvera, on sifflotera…

, rendez-vous à l’intérieur de la galerie Beaulieu, en clients, on se retrouvera, on sifflotera… (14h Manif)

Vendredi 17 janvier

9h Coucou Emmanuelle WARGON (secrétaire d’état à la transition écologique et solidaire), préfecture – appel de l’intersyndicale 44

Emmanuelle WARGON (secrétaire d’état à la transition écologique et solidaire), préfecture – appel de l’intersyndicale 44 10h Coucou Valérie Oppelt (candidate LREM à Nantes), au bar Le Churchill (56 bd W. Churchill, Bellevue) – avec l’AG Educ

Jeudi 16 janvier

10h30 manifestation à l’appel de l’intersyndicale 44, miroir d'eau

Mercredi 15 janvier

12h15 AG de retour dans le game à la FAC, bâtiment Censive

de retour dans le game à la FAC, bâtiment Censive 17h45 défilé nocturne à l’appel de l’intersyndicale 44, lampions, musiques, Bouffay

Mardi 14 janvier

6h00 Blocage de la gare de Savenay (plus d'infos ici)

de la gare de Savenay (plus d'infos ici) 10h30 Manifestation à l’appel de l’intersyndicale 44, miroir d’eau

à l’appel de l’intersyndicale 44, miroir d’eau 19h Assemblée, Maison du Peuple 17 rue du Chapeau rouge

Dimanche 12 janvier

Rendez-vous à l’intérieur des magasins, en clients, en passants, on se retrouvera, on sifflotera…

14h FNAC

15h30 Galeries Lafayettes

Samedi 11 janvier

Journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats

=> Nantes : Les garderies populaires sont ouvertes de 13h à 18h. Contact : 07 53 34 48 24

MANIFS

SAINT-NAZAIRE ; 10h30 base sous-marine pour un rassemblement festif. Appel à toutes/tous GJ pour un départ à 10h depuis la MdP, avec nos Gilets !

NANTES ; 11h croisée des trams à l'appel de l'intersyndicale 44

NANTES : 14h miroir d’eau Manifestation du Grand Ouest (gilets jaunes)

CHATEAUBRIANT : 11h action notamment à l'appel de l'intersyndicale dans la zone Horizon (parking intermarché)

ANCENIS : 10h30 espace 23 rond-point des prés

ANGERS : 14 h 30 place Leclerc

Vendredi 10 janvier

Saint-Nazaire : 4h40 Blocage . RDV au rond-point Cadrean à Montoir (à côté du resto routier Le Delphanie)

. RDV au rond-point Cadrean à Montoir (à côté du resto routier Le Delphanie) Nantes : 4h45 Blocage des dépôts TAN

- Dépôt 1 : St Herblain – 2 avenue des lions à St Herblain

- Dépôt 2 : Hôpital Bélier – 3 rue Bélier à Nantes

- Dépôt 3 : Le Bêle – 74bis rue Le Bêle à Nantes (nord est)

- Dépôt 4 : Trentemoult – 11 rue Ordronneau à Rezé

- Dépôt 5 : Trocardière – 120 rue de la Trocardière à Rezé

Nantes : 19h Assemblée et formation juridique, Maison du Peuple 17 rue du Chapeau rouge

Jeudi 9 janvier

Journée nationale de grève, de manifs et d'actions

=> Nantes : Les garderies populaires sont ouvertes de 8h à 18h. Contact : 07 53 34 48 24

MANIFS :

NANTES, à 10 h 30, Miroir d’eau

SAINT-NAZAIRE, à 10 h, Place de l’hôtel de ville

ANCENIS, à 10 h 30, Pont d’Ancenis

CHÂTEAUBRIANT, à 11 h, Hôtel de ville

CLISSON : 16h30 parvis de la gare

ANGERS, à 11h, Place Leclerc

ASSEMBLEES GENERALES



NANTES : 16h Assemblée horizontale, Maison des syndicats

Mercredi 8 janvier

NANTES

10h30 AG des cheminots , gare nord

, gare nord 12h30 AG étudiante , faculté bâiment de la Censive

, faculté bâiment de la Censive 19h AG/réunion de prépa des 9/10/11 janvier, Maison du Peuple 17 rue du Chapeau Rouge

ST-NAZAIRE

7h30 distribution de tracts appelant à la grève , devant la cité scolaire Aristide Briand

, devant la cité scolaire Aristide Briand 11h30 diff de tract à l'IUT

Mardi 7 janvier

10h30 AG des cheminots , gare nord

, gare nord 14h00 atelier banderoles « BlackRock », locaux d’ATTAC 4 place de la Manufacture

banderoles « BlackRock », locaux d’ATTAC 4 place de la Manufacture 17h tractage , croisée des trams

, croisée des trams 19h AG/réunion de prépa des 9/10/11 janvier, Maison du Peuple 17 rue du Chapeau Rouge

Lundi 6 janvier

4h30 tractage avec les syndicats, dépôt TAN 70 rue Le Bêle à Nantes

avec les syndicats, 10h30 AG des cheminots , gare nord

, 11h00 tractage avec les syndicats, secteur Commerce

avec les syndicats, 19h AG/réunion de prépa des 9/10/11 janvier, Maison du Peuple 17 rue du Chapeau Rouge

Dimanche 5 janvier

Nantes : 14h Assemblée (préparation de la semaine), Maison du Peuple 17 rue du Chapeau rouge

Jeudi 2 janvier

Mardi 31 décembre

Samedi 28 décembre

NANTES : Manifestation 14h, croisée des trams



ANGERS ; A l'appel du collectif de lutte du 5 décembre, 14H30 à la Grande Ourse (point de ralliement avant départ pour une action)

Vendredi 27 décembre



CLISSON : rassemblement place des Douves à 9h30 à l'appel de l'UL CGT de Clission

ANGERS : rassemblement devant la gare à 10H30. A l'issue du rassemblement une animation aura lieu...

Jeudi 26 décembre:



10h30 Rassemblement à l’appel de l’intersyndicale 44, gare sud. Si on est suffisament nombreu·se·s, on part en manif ! Covoiturage depuis Angers : RDV à 9h salle Marpeau

à l’appel de l’intersyndicale 44, gare sud. Si on est suffisament nombreu·se·s, on part en manif !

12h Banquet à l’appel de l’intersyndicale 44, Maison des syndicats

14h Assemblée

Lundi 23 décembre

10h30 Assemblée des cheminots, gare nord

Samedi 21 décembre

4h15 ! Action à l’échelle de l’agglomération ! trois lieux de rendez-vous : parking du McDo, route de Vannes près de la porte de Sautron parking de la piscine de la Petite Amazonie, bd de Berlin parking du McDo, Carrefour Beaujoire



10h Rencontre avec les garderies populaires , Q.G. des luttes 6 bd de la Prairie au Duc

, Q.G. des luttes 6 bd de la Prairie au Duc 13h - 18h Garderie populaire , 102 rue Saint-Jacques

, 102 rue Saint-Jacques 14h Manifestation , croisée des trams

, croisée des trams 14h Anniversaire de Macron, place Royale

Vendredi 20 décembre

Atelier créatif : sérigraphie, affiches, etc – Horaire à déterminer

Jeudi 19 décembre

10h Assemblée ouverte des cheminots , Gare nord

, Gare nord 10h30 Manif à l'appel de l'intersyndicale 44 : 10h30 rassemblement au Parking des bords de l'Erdre Gare sud puis départ en manif

à l'appel de l'intersyndicale 44 : 10h30 rassemblement au Parking des bords de l'Erdre Gare sud puis départ en manif Saint-Nazaire 10h, Rassemblement à l'appel de l'intersyndicale 44, Alvéole 12 Base sous-marine

à l'appel de l'intersyndicale 44, Alvéole 12 Base sous-marine 19h Soirée « Raconte ta grève » , Q.G. des luttes 6 bd de la Prairie au Duc

, Q.G. des luttes 6 bd de la Prairie au Duc 20h30 Concert chorale les Mystères des voix de garage, Maison du Peuple 17 rue du Chapeau rouge

Mercdredi 18 décembre

Dès que possible, Rassemblement devant le commissariat Waldeck Rousseau pour soutenir les 11 interpelé·e·s de la manif du 17 décembre.

pour soutenir les 11 interpelé·e·s de la manif du 17 décembre. 10h Assemblée ouverte des cheminots , Gare nord

, Gare nord 12h Dernière AG de l'année à la fac , Campus lettres

, Campus lettres 14h Atelier sérigraphie , Q.G. des luttes 6 bd de la prairie au Duc

, Q.G. des luttes 6 bd de la prairie au Duc 19h Assemblée, Q.G. des luttes 6 bd de la prairie au Duc

Mardi 17 décembre : Journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites

MANIFS DANS LE 44

Nantes, 10h , Manifestation, Miroir d’eau

, Miroir d’eau Nantes, 10h, Cortège féministe , Miroir d'eau

, Miroir d'eau Saint-Nazaire, 10h , Manifestation, angle bd Libération/ av République, et 14 h 30 Cité Sanitaire

, angle bd Libération/ av République, Cité Sanitaire Ancenis, 11h , Manifestation, Terrena

, Terrena Châteaubriant, 11h, Manifestation, Hôtel de ville.

AUTRES RENDEZ-VOUS

8h-18h, garderie

9h, Radio Cayenne en direct

en direct 19h, Assemblée générale , Maison du peuple 17 rue du Chapeau Rouge

, Maison du peuple 17 rue du Chapeau Rouge Rennes, 18h30. Réunion publique d'information, MJC Bréquigny.

Lundi 16 décembre

12h réu d'infos sur la réforme des retraites et la mobilisation à la fac (campus lettres)

réu d'infos sur la réforme des retraites et la mobilisation à la fac (campus lettres) 17h Réunion du groupe Automedia44

Réunion du groupe Automedia44 Rennes, 18h30. Réunion publique d'information, Centre social Carrefour 18, 7, rue d'Espagne, Rennes

Dimanche 15 décembre

14h La Batucada recrute (la fanfare) ! Q.G 6 bd de la Prairie au Duc

Samedi 14 décembre

11h Action dans le centre commercial Beaulieu

On est habillés normalement ! On se reconnaîtra en sifflotant « on est là ».

14h Manifestation, croisée des trams à Commerce

Vendredi 13 décembre

15h Atelier créa, Q.G 6 bd de la Prairie au Duc

18h Préparation pour une soirée à venir « raconte ta grève », Q.G 6 bd de la Prairie au Duc

19h Assemblée, Q.G 6 bd de la Prairie au Duc

Jeudi 12 décembre

7h30 Action | Zone de la Mainguais à Carquefou | Plateforme logistique de la Poste | Centre de tri Amazon

| Zone de la Mainguais à Carquefou | Plateforme logistique de la Poste | Centre de tri Amazon 10h Meeting et blocage du périph | Parking du Zenith

| Parking du Zenith 10h Atelier communication au Q.G | 6 bis Boulevard de la Prairie au Duc

communication au Q.G | 6 bis Boulevard de la Prairie au Duc 15h Manif | Place Bretagne

| Place Bretagne 18h Assemblée au Q.G | 6 bis Boulevard de la Prairie au Duc

- MANIFS DANS LE 44 :

10h Nantes , Armor / parking du Zénith à St-Herblain (meeting + manif sur périph)

, Armor / parking du Zénith à St-Herblain (meeting + manif sur périph) 10h St-Nazaire , 10 h, Base sous-marine

, 10 h, Base sous-marine 11h Ancenis , rond-point de l’Espace 23

, rond-point de l’Espace 23 11h30 Châteaubriant , Hôtel de ville

, Hôtel de ville 15h Nantes, place Bretagne

Mercredi 11 Décembre

Interpro : 6h au rond-point QG des lutteurs – filtrage et information zone aéroportuaire | même dispositif que Lundi 9 Décembre

Atelier Banderolle à 15h00 | Q.G de lutte 4 bis Boulevard de la Prairie au Duc

Déambulation nocturne en centre ville nantais | Rassemblement à Bouffay à 19h30

Mardi 10 Décembre

Invitation à rejoindre : Initiative syndicale à SCAOuest à St Etienne de Montluc depuis 9h : une centaine de personne bloquent la plateforme logistique Leclerc. Maintenu jusqu’à 13h, appel à rejoindre d’ici là. (Source)

Retransmission de la manif en direct sur radio cayenne (écouter).

10h fac de Nantes Censive/Tertre, réunion publique - Retraite/chomage/sécu/autre...

11h Même réunion en non-mixité (sans homme cis)

Journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites (Voir appel inter-syndicale)

12h30 Miroir d'eau, Performance du collectif féministe

« Un violador en tu camino » croisée bilingue

https://www.facebook.com/events/788344598295414/

13h45 devant le McDonald du Carré Feydau, RDV pour former un cortège étudiant à la manif intersyndicale.



MANIFS :

- NANTES, 14H00 ou 14h30 (deux horaires ont circulé), Miroir d’eau

- SAINT-NAZAIRE, 14h, Place Semard/Gare

- CHATEAUBRIANT, 11h, Théâtre de verre

- ANCENIS, 11h, Rond-point Espace 23

12h AG à la fac de Nantes (censive)

19h Apéro débat : Retraites, comment gagner ? Organisé par l'UCL à Nantes au baroudeur.

19h Assemblée de convergence où vous êtes tous bienvenue afin de s'organiser pour les grèves à venir!

Afin d’assurer la plus grande participation, l’AG de convergence se réunira à l’école des Beaux Arts

Lundi 9 Décembre

6h Blocage de la zone aéroport de #Nantes. RDV rond point de Grand Lieu

covoiturage à 5h30 : Pirmil, aire du Cardo, Petite Hollande, Carrefour Chataîgner

s’équiper impérativement d’un gilet fluo ou autre pour la sécurité

emmener provisions et matériel pour mettre en place le filtrage

6h30 Action d'information des cheminots, arrêt Moutonnerie (Ligne 1)

Autres actions d'information proposées par les syndicatsVille de Nantes : actions d’information

5h30 Nettoiement Rezé (Felix Eboué)

Nettoiement Rezé (Felix Eboué) 6h Restauration SMR (route de Sainte Luce)

Restauration SMR (route de Sainte Luce) 7h ateliers municipaux (le Perray – la Beaujoire)

ateliers municipaux (le Perray – la Beaujoire) 14h CCAS (St Similien-Talensac) (Source)

10h30 Cheminot·e·s - Gare AG Sud Rail

11h45 AG étudiant·e·s + RDV action - Pole étudiant rassemblement décision de notre moyen d'action en fonction de la réponse de la présidence sur l'annulation des cours pour le mardi 10 puis à 12h action surprise ! -> soyons nombreu.x.ses

12h Etudiant·e·s - Lieu à définir invitation des étudiant.e.s à l’AG du personnel

12h30 Rennes - AG des étudiant.e.s à Rennes II

14h Etudiant·e·s - Salle C011 Atelier banderole/pancartes/préparation manif du 10

14h Education : AG ouverte amphi dentaire Fac-CHU

Appel 5/6/7 décembre : programme de l'AG de convergeance

Samedi 7 Décembre



12h Place de Bretagne, marche pour la défense des droits des femmes et contre le sexisme

13h Hôtel Région « A bicyclette pour la planète »

13h Croisée des tram, Rassemblement Gilets Jaunes

13h30 Devant le McDo Feydeau – cortège étudiant

14h Miroir d'eau, manif contre le chomage et la précarité

18h Maison du peuple AG

Vendredi 6 Décembre

6h Blocage Nord Loire, ZI sous le pont de Cheviré, rue de la Janvraie, parking Macdo

10h30 AG des chemint.e.s à la gard Nord

11h AG Haie Foissière pour blocage usine LU

(Appel à soutenir les salarié.e.s de ces deux lieux)

12h AG étudiante fac Censive du Tertre

14h AG inter-pro et inter-lutte à la maison des syndicats

16h AG éducation à la maison des syndicats

Jeudi 5 Décembre

Journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites