Feux d'artifices solidaires

Mis a jour : le mercredi 12 août 2020 à 13:43

Mot-clefs: prisons

Lieux:



Samedi 8 Août, on est allé.e.s tirer des feux d'artifices devant la MAF de Fresnes pour saluer Carla et gueuler notre solidarité envers toutes les détenues.

Pour rappel, Carla était recherchée dans le cadre de l'opération Scintilla depuis un an et demi. Elle a été arrêtée il y a deux semaines à Saint-Etienne et est enfermée depuis à Fresnes dans l'attente de son extradition vers l'Italie.

Elle est notamment accusée de dépôt et transports de matériel incendiaire devant des bureaux de la poste.

La poste italienne, avec l'achat d'une compagnie aérienne "Mistral Air", participe activement à la machine à expulser italienne.

En France aussi, la poste balance allègrement des sans-pap, comme le témoigne encore une fois l'histoire récente de A., poukavé et enfermé au CRA du Mesnil Amelot depuis le 19 juillet. Cette histoire n'est pas singulière, chaque jour des personnes sont balancées, raflées et enfermées dans des CRA.

En ce moment, un mouvement collectif est en cours au CRA de Vincennes, et c'est dans ce contexte que nous sommes allés tirer à nouveau des feux d'artifice en solidarité dimanche 9 Août.

Solidarité avec les personnes en lutte enfermées ou dehors !

Crève toutes les taules !

Pour plus d'infos :

https://paris-luttes.info/mesnil-77990-urgence-samedi-8-aout-14220?lang=fr

https://paris-luttes.info/on-est-25-personnes-sans-manger-ni-14219?lang=fr

sur l'opération Scintilla :

https://infokiosques.net/spip.php?article1642