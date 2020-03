L' Autre Cantine continue les distributions de repas !

Mis a jour : le mardi 17 mars 2020 à 11:32

Mot-clefs: immigration

Lieux:



Suite aux annonces du gouvernement hier soir, nous avons décidé de poursuivre la solidarité en continuant à distribuer des repas.

Il est nous paraît évident que pandémie ou pas, les 400 repas quotidiens que nous distribuons seront plus que nécessaires.

Il nous paraît évident qu'il faut garder le lien envers les personnes que l'on soutient, pour aussi expliquer et traduire les mesures sanitaires à prendre, proposer du savon et des thermomètres, aider à téléphoner au 15 en cas de symptômes alarmants pour les personnes qui ne parlent pas français etc ...

Nous refusons que celles et ceux déjà exclu-es du système le soient encore plus et se retrouvent affamées.

Toutefois, nous avons décidé de prendre des mesures sanitaires spéciales que nous vous demandons de respecter absolument !