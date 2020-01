Centre d’hébèrgement et ré-insertion ou espace subversif marginal?

Mis a jour : le lundi 27 janvier 2020 à 12:33

Mot-clefs: logement

Lieux:







Salut tout le monde,

Pour faire la petite blague et informer la communauté nantaise qui apprécie tellement ces compositions entre chapelles, mais surtout pour faire reflèchir sur ces individus qui n'apprècient guére ces coups concertés à l'intérieur de la préfecture et que parfois les opposent même,

- Les Eaux Vives étaient les proprietaires du CHRS le Val, lieu-dit La Nöe, Fay-de Bretagne, un ancien centre de ré-insertion pour des gens qui étaient enfermées au HP, qui est devenu en 2016 un lieu occupé par des meufs et des queers émanant de la zad, en suite nommé Fayradise, et suite à la passage de de clefs, fin 2017, l'Ancre Noire - lieu s'opposant à sa normalisation, et soutenant des efforts similaires de tous ceux et celles dans les parages.

- Les signataires du bail précaire du lieu-dit Saint Antoine (ce qu'il serait la Wardine dans le mort et enterré système zadiste de notre dame des landes), quand ils nous juraient de s'opposer à la domestication de leur zone, ont mis en contact les occupants avec les dirigeants d'une assos intermediaire, Gazprom, très très proches de certains dirigeants de l'ACIPA, et aux Eaux Vives.

- Au début de cette discussion, le but annoncé était tout simplement de loger des migrants avant l'expulsion de lieux occupés à Nantes; la possibilité de que Gazprom communique avec les proprietaires pour freiner les commandements de quitter les lieux etait mise sur la table, les occupants n'ayant pas l'interêt de se légaliser et/ou dissocier de celles et ceux qui se battaient pour une vie plutôt libre et moins pucée aux alentours.

- Fin février 2018, une proposition de 20.000 euros est évoquée par un certain agent immobilier de la ferme de St. Antoine, provoquant, en conjugaison avec les faits survenus sur la Republique Sociale Autonome de la ZAD le même mois, des fous rires et plusieurs douzaines de projets avortés de braquages aux caisses de la zad et/ou enlèvements d'animaux de ferme/domestiques, enfants de ferme/domestiques et/ou personalités politiques de la gauche post moderne, en échange de contre parties pécuniaires/immobiliaires; - Les occupants, qui entretemps etaient partis en vacances autrepart, ont retrouvé leur démeure grillagée en rentrant fin Avril 2018, et la suspiction est tombée sur un groupe de festivaliers très nombreux, 2500 les premiers jours de festivité, et qui ont fait des teufs tout ce mois la d'Avril, jusqu'en fin Mai, sur la commune de fay de bretagne, vigneux de bretagne, notre dame des landes, et alentours.

Pourvu que les occupants cherchaient de la tranquilité et que beaucoup de gens, entre lesquels les agents immobiliers, semblaient bien s'habituer a prendre le thé avec ces teufeurs punks à chien explosant des cannettes et émmanant des fummées irrespirables, jour et nuit, ils ont donc decidé de démènager. Outrageantes nuisances, surtout quand quelqu'un cherche une maison en campagne, enfin.

- L'automne, suite à l'expulsion manu militarii de Nietzche de la ferme de saint Antoine par des milices affiliées aux agents immobiliers vennant re-etablir l'ordre sur ce quartier instable, lui et ses potes re-occupent la démeure grillagée, l'ancien CHRS. Isolés, sans moyens et en conflit, après quelques mois le groupe implose, se sépare, la maison est abbandonnée et Nietzche est répéré la nuit sous la neige en faisant de l'auto-stop à Temple de Bretagne. Il sera retrouvé pendu quelques jours aprés, dans une autre ZAD au sud est.

Il etait un gars plein de rêves et idées, avec qui on pouvait avoir des longs et intéressants débats. Notre dernier etait sur rester ou partir, et si rester, quoi faire sur place, en Juillet 2018, à la ferme saint Antoine. On est partis, il est resté.

- bon, ceci n'etant pas la fin de l'histoire, celle ce l'est pour le moment, de ma connaissance: la démeure a était vendue par les Eaux Vives pendant le printemps 2018, aux prix d'une somme encore plus modèste que celle proposée par l'agent immobilier de st Antoine, et achetée par une mamie qui est maraîchère Bio en Gironde, soutien du mouvement. La maison a été probablement grillagée par la mairie de Fay de Bretagne en accord avec certaines composantes immobilières du mouvement contre l'aeroport. La maison reste pour le moment inchangée, accessible, et ouverte. Les occupants, depuis l'exile, souhaitent à mamie Bio une vie paisible dans cette baraque hantée. Mais pas aux agents immobiliaires de la ferme de saint Antoine. Ni a leurs voisins. Ni aux teufeurs en bleu qui les ont rangé la salle de fêtes. Ah, et bien sûr, je veux féliciter le peuple de la maison, bon bail hivernal, ou à bien dire, trève précaire!

"La démence est rare chez les individus, elle est la règle en revanche dans un groupe, un parti, un peuple, une époque."

Par-delà le bien et le mal (1886) de Friedrich W. Nietzsche