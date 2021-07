Rassemblements festifs et déterminés du vendredi 20 au lundi 23 aout 2021 près de Bure en marge du camp Les Rayonnantes (mise à jour)

Mis a jour : le vendredi 9 juillet 2021 à 12:41

Rassemblements festifs et déterminés du vendredi 20 au lundi 23 aout 2021 près de Bure en marge du camp Les Rayonnantes

Le camp antinucléaire Les Rayonnantes aura lieu du 16 au 26 août à proximité de Bure. Partage de savoirs, autoformation, discussions et entrainements auront lieu 10 jours durant. Profitons de ce grand moment et rejoignons-nous encore plus nombreuses.x le week-end du vendredi 20 au lundi 23 août pour unir nos forces et montrer à l'ANDRA et à l'Etat nucléaire que nous ne laisserons pas faire CIGEO, ce projet mortifère.

Nous ne dénonçons pas seulement une mauvaise "solution" pour stocker les déchets nucléaires, mais toute l'industrie nucléaire, son extractivisme colonial, sa place dans l'économie capitaliste, son poids dans une société militaire.

Les mois qui viennent sont cruciaux. Si le projet de poubelle nucléaire est déclaré d'utilité publique cette année, des travaux connexes et des procédures d'expropriations visant des habitant.es, des paysan.nes et certains lieux collectifs d'opposant.es pourraient commencer.

Pour empêcher ce projet et se lever contre l'industrie nucléaire néocoloniale, militaire et capitaliste, rassemblons-nous ! Telle une nuée, nous volerons à travers champs, villages et forêts. Imaginons des cortèges divers, colorés et festifs qui se réapproprient le territoire. Bloquons l'avancée des travaux, refusons les expropriations, et construisons à nouveau !

Pour maintenir la pression, il y a besoin de tout le monde. Et tout le monde est bienvenu ! Articuler nos diversités de luttes ne nous rendra que plus fort.e.s. Malgré la répression, reprenons confiance. Confiance en nous, confiance les un.e.s envers les autres. Et retournons crier au dehors qu'on ne veut pas de ce monde nucléaire.

Notez d'ores et déjà ces dates. La suite des informations concernant ces rassemblements suivra courant juillet.

Ensemble nous pouvons être le grain de sable qui va enrailler la machine nucléaire !!!

Affiches téléchargeables en français et anglais, version impression et version web.