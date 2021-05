La barbarie israélienne se poursuit : 229 Palestiniens assassinés dont 65 enfants !

Mis a jour : le mardi 25 mai 2021 à 15:38

Mot-clefs: Resistances crimes contre l'humanité

Lieux:



« L’horreur continue à Gaza : Plus de 38.000 déplacés jusqu’à présent dans les écoles et les centres d’accueil . Bilan provisoire de 229 palestiniens assassinés dont soixante-cinq enfants, trente-huit femmes, trois médecins, trois journalistes, deux infirmiers, quinze élèves, sept étudiants, quatre universitaires, deux footballeurs, deux handicapés, et dix-huit personnes âgées jusqu’à présent.

















Familles palestiniennes entières massacrées, Quartiers entiers effacés, 1630 blessés palestiniens parmi eux 460 enfants , 283 femmes, 19 journalistes ,9 ambulanciers, et 10 agents municipaux .

Des hôpitaux débordés.

Plus de 1700 raids en dix jours :

Horrible! Et ça continue ! En toute impunité ! Devant le silence complice de ce monde officiel. Destruction massive partout dans la bande de Gaza. L’ horreur absolue, infrastructures civiles visées et endommagées, pertes économiques par millions d’euros, trois heures d ‘électricité par jour pour chaque foyer. 300 bâtiments endommagés, 7 jardins d’enfants détruits, deux centres de recherche détruits, 17 cafés bombardés, 7 restaurants détruits, 13 grands immeubles détruits totalement, 560 maisons détruites totalement , 370 maisons détruites partiellement , 67 bâtiments publics détruits, 5 parcs d’attraction bombardés, la station de traitement des déchets touchée, 34 écoles endommagées, 5 facultés bombardées, 3 universités touchées, 30 usines détruites, 17 stations électriques endommagées, 5 pharmacies détruites, 24 cliniques et centres médicaux visés, 34 agences de presse détruites, 5 banques détruites , 36 sièges d’associations détruits, 5 marchés publics visés, 150 voitures détruites, l’orphelinat de Gaza endommagé , 30 routes endommagées, 9 cimetières visés, 20 coopératives agricoles touchées, 30 terrains agricoles endommagés, 5 stades visés, 18 mosquées touchées, Six nappes d’eau souterraines détruites, Trente-trois puits d’eau détruits, Cinq châteaux d’eau agricoles endommagés, Dix-huit réservoirs de stockage d’eau visés, Sept camions citernes d’eau potable détruits, Fermeture totale de tous les passages, Fermeture de l’espace de pèche par ordre militaire israélien.

Population horrifiée, Familles terrorisées, mais la Palestine occupée résiste ! Gaza l’agressée résiste, persiste et existe !

La lutte continue !

Vive la solidarité !

Vive la résistance!

Vive la Palestine !

La justice triomphera ! »

Par Ziad Medoukh

https://europalestine.com/2021/05/20/la-barbarie-israelienne-se-poursuit-229-palestiniens-assassines-dont-65-enfants/