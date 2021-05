Appel à témoignages: personnes trans en prison ou GAV

Mis a jour : le vendredi 7 mai 2021 à 02:46

Répression / prisons centres de rétention genre sexualités

Lieux:



Appel à témoignage à destination des personnes trans ayant vécu la prison ou la garde à vue



Salut,

On est un petit groupe de personnes queers blanches, cis et trans, à majorité de personnes transmasculines. On se retrouve depuis quelques semaines pour réfléchir autour du lien entre personnes trans et prison.

Politiquement, notre positionnement est anticarcéral, queer et féministe. Par anticarcéral, on entend qu'on est contre toutes les prisons, les systèmes d'enfermement, et le système judiciaire. On ne se retrouve pas dans les projets de réforme des prisons ou de peines alternatives. On veut pas juste détruire les prisons, on veut remettre en question le système globalement, et toutes les normes oppressives qui vont avec. De plus, l'enfermement, la notion de punition et l'autorité ne peuvent pas coexister avec le monde de liberté auquel nous aspirons.



Notre envie et motivation à parler des personnes trans en prison part de plusieurs endroits. D'abord on a remarqué que les vécus spécifiques des personnes trans emprisonnées sont souvent invisibilisés, que ce soit dans la société mainstream, dans les milieux politisés, ou au sein des luttes anticarcérales. En fait, on a trouvé quelques récits de personnes trans, par exemple aux Etats-Unis, mais peu ou pas en france et/ou en français. On est un peu saoulé-e-s que les brochures/réunions/temps informels des milieux militants mettent en avant et héroïsent les mec cis blancs hétéros prisonniers, et ne laissent la place qu'à leurs expériences, ou à la limite celles des meufs cis. Les réalités des personnes trans avec la répression et la prison sont très peu prises en compte, notamment dans les façons de s'organiser, dans les actions, les manifs, les moments où on se met en danger, et leurs potentielles conséquences, etc. Et on aimerait aussi révéler la prison dans son ensemble : différents types d'enfermement, comment ça se passe avant, pendant et aussi après la sortie de prison, et le rapport intérieur/extérieur.

En partant de là, on s'est dit qu'on avait envie de faire une récolte de témoignages. On aimerait faire entendre, lire et partager les voix des personnes concernées. Cette lettre est donc un appel à destination des personnes trans' (c'est-à-dire toute personne qui ne s'identifie pas au genre assigné à sa naissance) qui ont vécu ou vivent en prison, quelle qu'elle soit (CRA, maison d'arrêt, etc), ou qui ont fait une/des gardes à vue, et qui voudraient raconter leurs expériences.

Peu importe la forme de ton témoignage : court ou long, écrit, dessin, photo, avec ou sans faute d'orthographe (on s'en fout!), etc. Tu peux écrire en français ou en anglais, au choix. Ca peut être un témoignage libre ou bien tu peux t'inspirer des thèmes qu'on suggère un peu plus bas. Ce n'est pas exhaustif, juste quelques idées qui pourraient t'aider à te lancer si tu veux écrire. Sens toi libre de t'en inspirer...ou pas du tout ;) Ca peut être bien de préciser dans quel type de structure tu as été enfermé-e-x.

On souhaiterait utiliser ces témoignages de deux manières différentes. D'abord, on voudrait les imprimer pour les afficher, afin qu'ils soient lisibles et servent de supports lors d'une après-midi autour de la thématique "personnes trans et prison" qui aura lieu le 5 juin (écris nous pour avoir plus de précisions sur l'évènement). Et puis à terme, on voudrait sortir une brochure avec tous les témoignages vers le mois de Septembre.

C'est cool d'envoyer avant le 1er juin, mais si t'as pas le temps hésite pas à nous envoyer ton témoignage jusqu'au 1er septembre 2021. C'est à l'adresse : transversertouslesmurs@riseup.net

C'est possible de communiquer en crypté PGP. Tu peux aussi nous écrire à cette adresse si t'as des ressources/infos à nous faire passer, envie de faire du lien, des questions ou retours, etc.

Hésite pas à faire tourner cet appel.

Merci à toustes...

Belle semaine



Thèmes/suggestions

-Rapport aux co-détenu-e-s

-Rapport au corps

-Isolement / mitard

-Soutien / proches

-Sexualités

-Soutien à l'intérieur et à l'extérieur

-Médecins, psys, accès aux soins

-Fringues, maquillage, accès aux hormones

-Promenade

-Activités à l'intérieur

-Intégrité physique

-Amitiés/garder le contact avec les détenu-e-s

-Cis-passing : est-ce que tu cis passes dans ton genre choisi/ressenti, ou pas? Quel impact sur ton expérience?

-Dysphorie

-Autres oppressions : racisme, sexisme, validisme, classisme, etc.

-Rapport à l'administration pénitentiaire

-Impact psychologique, émotionnel, séquelles

-Stratégies de survie pour tenir le coup

-Rapport aux flics, juges, maton-ne-s, avocat-e-s, SPIP, etc

-Spiritualité/religion

-Psychiatrisation: traitements médicamenteux forcés, voir des psychiatres

-Espaces de vie

Call for testimonies of trans people who went to prison or detention



Hi,

We're a small group of queer white people. Some of us are trans and some of us are cis, most of us are transmasculine folks. We've been meeting up for a few weeks, talking about the link between trans people and prisons.

Politically, we are against all prisons. We are also queer and feminist. When we say we are against all prisons, we mean we are against all forms of imprisonment, and also against the legal justice system. We don't believe in alternative sentences, or in any project aiming at changing or improving prisons. We want to tear down all prisons, but we also want to question the system globally, and all the oppressive norms that go with it. Also, we don't believe authority, imprisonment, or any form of punishment, can be a part of the world we aspire to.

Why do we want to talk about trans people in prison? A few reasons come to mind. First, we noticed that stories written by trans people who went to prison are not visible at all. They are invisible in mainstream society, but they are also invisible in more radical communities, and in specific anti-prison struggles. Actually, we found a few texts by trans people in prison, most of them from the USA, but almost none from france, or in french. Also, we are quite fed up by the fact that a lot of texts and resources talk about white cis straight guys who went to prison like they're heroes. Their experiences tend to take up all the space. And when we're not talking about cis men, we're talking about cis women. When it comes to political organising, trans people experiences with repression and prison are rarely seen and heard : for example when it comes to protesting, public actions, anything that involves repression/danger, and the potential consequences of those actions, etc. We would also like to shine a light on different aspects of prison : different places and types of imprisonment, what happens before (in detention for example), during and after going to prison, and also the link between inside and outside the prison.

Going from there, we would like to make a call for testimonies. We would like to shine a light on trans people's voices, make them heard and seen. This text is a call directed towards all trans people (meaning anyone who doesn't identify with the gender they were assigned at birth), who went to prison, or still are in prison, (whichever prison, jail, immigration detention...), or who were in detention, and want to share their experience.

The format of your story doesn't matter : long, short, written, drawn, pictures, photographs, with or without spelling errors (we don't care!), etc. You can write in english or in french, whichever is easier for you. You can write whatever you want, or you can use the suggestions we put down below. This is not a comprehensive list. Just a few ideas that could help you to start writing. Feel free to use them...or not ! ;) It could be useful to say where (which kind of prison or place) you were imprisoned.

We would like to use your testimonies in two ways. First, we would like to print them, to have them displayed during an afternoon on the 5th of June (e-mail us if you want more info on what/where/when), which will be an afternoon dedicated to talking about "trans people and prison". We will potentially read them and use them as a base for discussion. Then, we would like to compile all of them to make a zine, which we would like to finish by the end of september 2021.

It's better to send us your story before the 1st of june (yes, it's pretty soon!), but if you don't have time don't worry, you can send it until the 1st of september 2021. Send your story to transversertouslesmurs@riseup.net It's possible to communicate via PGP encrypted email. You can also send us an e-mail if you have resources/informations to share, if you want to talk to us for whatever reason, if you have questions or feedback, etc.

Please share this call to anyone you think might be interested

Thanks for reading us

Have a nice week



Writing suggestions / themes

-Fellow inmates

-Relationship to your body

-Solitary confinement

-Support / loved ones

-Sexuality

-Support from inside and from outside prison

-Doctors, shrinks, access to care

-Clothes, makeup and access to hormones

-Promenade

-Activities inside the prison

-Bodily integrity

-Keeping touch with fellow inmates

-Cis-passing : do you pass in your chosen gender, or not? What consequences did it have on your experience?

-Dysphoria

-Other oppressions : racism, sexism, ableism, class discrimination, etc.

-Prison administration

-Psychological and emotional impact, aftereffects

-Coping and survival mechanisms

-Relationship to cops, prison guards, lawyers, etc

-Spirituality/religion

-Psychiatry: forced drug treatments, seeing psychiatrists...

-Life spaces