[St Nazaire] Réquisition populaire, appel à soutien - risque d'expulsion

Mis a jour : le vendredi 26 février 2021 à 09:13

Mot-clefs: squat logement

Lieux: Saint-Nazaire



APPEL À SOUTIEN ! RISQUE D'EXPULSION URGENT.



Nous avons besoin de monde (présence pour tenir le lieu), nourriture, eau. N'hésitez pas partager et à venir nous rencontrer.



Depuis plusieurs jours, notre collectif Urgence sociale – Plus jamais sans toi(t) loge des personnes sans domicile dans deux maisons inoccupées, situées aux 107 et 109 boulevard Jean de Neyman à Saint-Nazaire. Ces maisons appartiennent à la Ville et à la CARENE et nous n’avons eu qu’à pousser une porte pour entrer dedans. Nous les avons nommé « Maisons d’hébergement solidaire » pour répondre à l’absence de places d’hébergement sur Saint-Nazaire. Nous ne pouvons pas laisser des personnes dormir dehors, particulièrement en hiver, et nous revendiquons le droit au logement pour toutes et tous.



Après plus de 48h sur place, notre occupation a été rendue publique ce jeudi 25 février 2021, en présence et avec le soutien d’une cinquantaine de personnes, membres du collectif. Vers 12h, la police est venue constater les preuves affichées sur les maisons, prouvant que toute expulsion sans décision d’un juge serait illégale.



Alors que nous attendions l’arrivée de l’huissier, ce sont plutôt 6 véhicules de police qui sont intervenus, accompagnés d’un officier de police judiciaire. Ce dernier a déclaré, de manière autoritaire, que nous n’avions rien à faire là et que nous allions être expulsés sans délai.Nous ne nous sommes pas laissés intimider et avons fait bloc pour tenir nos maisons. Nous avons fait valoir nos droits et les preuves que cette occupation est légale. Cette affirmation étant appuyée par la présence de membres de l’association Droit Au Logement (DAL 44), membre du collectif Urgence sociale.



Cette journée est une preuve de plus que les seules réponses de David Samzun et du Préfet aux problématiques de précarité et de mal-logement sont : la répression, l’intimidation et l’expulsion !



Nous sommes convaincus que la police va tenter de revenir pour nous expulser, probablement dès ce soir après le couvre-feu. Nous ne lâcherons ni ces maisons, ni notre combat. Les habitantes et habitants, ainsi que des membres du collectif vont passer la nuit pour tenir les maisons.



C’est pourquoi nous avons ABSOLUMENT besoin de votre soutien. Rejoignez-nous dès ce soir ! Déposez-nous de la nourriture, des couvertures, matelas, etc. ! Faites circuler l’information ! Soyons solidaires !



Le Collectif Urgence sociale – Plus jamais sans toi(t)