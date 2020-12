Bolloré vire l'humoriste anti raciste Sébastien Thoen et garde tous ses racistes Eric Zemmour, Pascal Praud, Jean Messiha

Mis a jour : le jeudi 10 décembre 2020 à 11:40

Mot-clefs: Racisme

Lieux: Nantes







Le sketch de Sébastien Thoen n'a pas plu à Bolloré.

Il l'a viré après 25 ans de service à Canal Plus !

Sébastien Thoen venait de réaliser un sketch anti raciste se moquant des chroniqueurs d'extrême droite

Une centaine de collaborateurs de Canal+, dont la moitié sont restés anonymes signent ce vendredi 4 décembre un communiqué de soutien à leur collègue Sébastien Thoen, licencié après un sketch parodiant « L’heure des pros », émission présentée par Pascal Praud sur CNews, autre chaîne du groupe Canal.

C'en était trop pour l'esclavagiste immobilier Bolloré.

Il ne fallait pas ironiser sur ses racistes !

Il ne fallait pas ironiser sur des délinquants qui vocifèrent à longueur d'émissions contre ceux qui ont la même couleur de peau que Les Esclaves de Bolloré en Afrique !

Ceux qui crachent sur les esclaves "affranchis" arrivés en France en suivant les bateaux qui volent les richesses des Africains sont les petits protégés de l'esclavagiste Vincent Bolloré !

Pour continuer à faire 80% de ses bénéfices en Afrique, Bolloré a besoin de transformer les Français en racistes haineux contre les Africains !

Il ne faudrait quand même pas que ceux ci n'en viennent à s'apitoyer sur leur sort et ne commencent un mouvement anti Francàfric !

Il ne faudrait tout de même pas que les téléspectateurs de Canal + ne se mettent à réclamer le #SMICenAfrique, le respect des lois sociales françaises par Bolloré au Cameroun, au Togo, en Guinée, en Côte d'ivoie etc....

Dans le sketch qui a ulcéré Bolloré, Sébastien Thoen parodie de "l'heure des pros" de Pascal Praud, il imitait Jean Messiha ex militant du Rassemblement National !

Le sketch de Sébastien Thoen à faire circuler au maximum !

Un devoir militant pour combattre les deux versants d'une même médaille le racisme et l'esclavage immobilier de Bolloré qui paie 50 euros par mois en Afrique :

https://www.youtube.com/watch?v=qUYZKXis0BU

LES ANIMATEURS RACISTES CHOUCHOUTES A CANAL PLUS

Dans un article de mercredi 2 décembre, "Toujours aussi pros à Canal", le Canard enchaîné fait remarquer que les racistes sont chouchoutés par Bolloré. Ce profiteur de la sueur des Africains leur laissent tenir les propos injurieux racistes.

A l'opposé, tous ceux qui sont soit critiques vis à vis des politiques Franceàfric soit anti racistes sont virés comme les comédiens des Guignols, les journalistes du Grand Journal et du petit journal, et ... comme le comique Sébastien Thoen !

"C'EST ÉTRANGE, on ne les entend pas s'indigner, les ardents défenseurs de la liberté d'expression de CNews, la chaîne d' info du groupe Canal.

Où sont passés Eric Zemmour, Pascal Praud et Serge Nedjar, toujours prompts à hurler au politiquement correct et à répéter qu'« on ne peut plus rien dire » ?

Un humoriste de Canal, Sébastien Thoen, vient de se faire virer, après vingt-cinq ans de maison, pour un sketch politiquement incorrect aux yeux de Vincent Bolloré et de ses sbires.

Avec sa bande de potes, Thoen a osé parodier l'émission de CNews « L'Heure des pros ». On se marre pendant sept minutes à regarder un faux Pascal Praud vociférant : « Mais il a rais000n ! » et agitant ses lunettes rouges à chaque sortie de « Lionel Messiha », caricature du chroniqueur extrême-droitier Jean Messiha...

Un crime odieux visuel, pour CNews ! Pas une star de la chaîne n'a moufté, donc, contre le limogeage de Thoen.

Pas un seul de ses vaillants éditorialistes n'a pris la défense de ce pluralisme-là. Le pluralisme raciste et réac, oui ; le pluralisme comique, non ! Comme ses vedettes en plateau, Bolloré sait tenir la ligne éditoriale dans les studios. A Canal, on liquide « Les Guignols » et les rigolos comme Thoen, mais on garde les condamnés pour injures et provocations xénophobes comme Zemmour. Quant à Pascal Praud, il assure la surveillance des gens méchants.

Un jeune communicant parisien vient ainsi de raconter sur Twitter la pantalonnade qu'il a vécue, en juin 2019, après avoir posté un tweet qualifiant Praud de « réac, misogyne, climatosceptique et populiste ». L'animateur avait appelé l'employeur de l'insolent pour essayer, en vain, de le faire virer de son boulot, et mieux encore : « Tranquillement, Praud, après plusieurs coups de pression, remercie mon boss d'avoir fait disparaître le tweet et lui propose d'inviter notre [directeur général] ou un autre membre du [comité exécutif] dans son émission. Le mec se prend pour un parrain. » Un parrain... de la caméra napolitaine ! "C. N. (Le Canard Enchaîné du 2 décembre 2020)

Canal Plus est devenue une chaîne raciste.

Les plaintes pour injures racistes ont explosé depuis que Bolloré s'est emparé de la chaîne !

Télérama révèle ce 27 janvier que le nombre de plaintes reçues par le Conseil supérieur de l’audiovisuel a lui aussi explosé, passant de 30 000 en 2018 à plus de 70 000 en 2019. Parmi elles, plus de 4 300 saisines en moins de trois mois contre les interventions d’Éric Zemmour pour l’ensemble de son œuvre comme chroniqueur dans Face à l’info, sur CNews, notamment pour ses propos sur la colonisation de l’Algérie, et 3 700 autres pour protester contre ses diatribes sur l’immigration et l’Islam prononcées lors de son discours à la convention de la droite, et complaisamment retransmises en intégralité par LCI.

Difficile de ne pas faire le rapprochement. De ne pas penser à la responsabilité de ceux qui, à la tête du groupe Canal+ (CNews) et de TF1 (LCI), se font ou se sont faits les porte-voix d’un homme déjà définitivement condamné pour provocation à la haine raciale et religieuse. « La liberté d’expression, y compris sous des formes polémiques, ne saurait justifier la diffusion de propos susceptibles d’inciter à la haine ou aux discriminations », avait estimé le CSA. On ne le lui fait pas dire

PROPAGER LE RACISME EN FRANCE POUR PERPETUER L'ESCLAVAGE IMMOBILIER SALAIRES A 50€/MOIS DES AFRICAINS

Canal Plus était la chaîne de télévision la plus critique vis à vis des politiciens pourris français.

Chacun a ri devant les sketch des Guignols qui se moquaient - avec talent - de l'hypocrisie, des mensonges et des magouilles de nos dirigeants....

Bolloré n'est pas seulement le profiteur de la mise en esclavage immobilier des Africains dans ses plantations d'huile de palme au Cameroun. Avec leur argent volé - et le soutien des dictateurs comme Biya etc - il a obtenu le monopole en Afrique subsaharienne sur toutes les infrastructures de transport.

Ce modèle économique grâce aux réseaux Franceàfric de corruption généralisée lui a permis de faire 80% de ses bénéfices en Afrique.

Grâce à cet argent volé aux Africains, il est devenu actionnaire majoritaire de Vivendi, groupe capitaliste "actif dans l'univers des contenus, des médias et de la communication. Il concentre ses activités autour du groupe Universal Music Group, du groupe de télévision payante Groupe Canal+ et d'Havas, ainsi que de l'édition avec Editis (depuis 2019)", en 2012."

"LA CHAINE CANAL PLUS EST MORTE "EMMANUEL SCHARTZENBERG

Toutes les émissions critiques vis à vis des hommes au pouvoir sont supprimées, les Guignols qui se moquaient intelligemment des politiques, le Grand Journal, le Petit journal qui étaient des journaux d'actualité, le "Zapping" considéré comme trop contestataire par Vincent Bolloré !

"La chaîne est morte. Canal+, en tant qu’entité, avec ce qu'elle avait grâce au Grand Journal, au Petit journal, aux Guignols, tout a disparu", estime Emmanuel Schwartzenberg. "Cela ne veut pas dire que les gens en place ne déméritent pas, c'est seulement que la chaîne, telle qu'on la connaissait, n'existe plus. Après comme distributeur, c'est autre chose", tempère le spécialiste."Europe 1

150 JOURNALISTES ET COLLABORATEURS

ECRIVENT UNE TRIBUNE POUR DENONCER

LE LICENCIEMENT DE SEBASTIEN THOEN

MAIS AUCUN N'A DENONCÉ

L' ESCLAVAGE BOLLORE EN AFRIQUE

Même ceux qui se taisaient jusqu'à présent s'inquiètent pour leur sort. Bolloré vire plus vite que son ombre tous ceux qui ne sont pas complétement racistes.

150 journalistes et collaborateurs de Canal Plus viennent de signer une tribune, ils craignent eux aussi d'être licenciés !

« Nous, collaborateurs du service des sports de Canal+, et/ou journalistes des rédactions du groupe Canal+, nous indignons contre cette éviction », écrivent les signataires, qui invoquent « la liberté d’expression, de caricature et de parodie ».

« Nous revendiquons le droit d’exercer nos métiers sans craindre d’être licencié, écarté, inquiété si ce que nous disons, écrivons, déplaît à notre direction », ajoutent-ils. 20 Minutes

153 employés du centre relations clients de Canal Plus avaient manifesté en septembre 2017.

Aujourd'hui ce sont des journalistes qui revendiquent car ils craignent à leur tour d'être licenciés....

Mais aucun de ces contestataires de Canal Plus n'a pris parti pour "ses collègues africains" qui ont le même patron et qui sont payés 1,50 euros par jour !

Mon appel du 25 septembre 2017 n'a eu aucun écho !

Salariés Canal Plus : Dénoncez les salaires Bolloré 50€/mois en Afrique