le dimanche 29 novembre 2020 à 12:46

Mot-clefs: Répression Resistances contrôle social antifascisme libérations nationales anti-repression

La loi de sécurité globale est donc passée et plutôt bien passée, et ce malgré les regards fuyants des députéEs qui savent très bien où iels nous emmènent : dans un pays ou la police milice garantira le passage en force des futurs réformes, nous fera subir ses exactions et sa violence déchainée avec encore moins de complexes, constituera des dossiers en permanence, scutera possiblement nos vies dés qu'on mettra le nez dehors, un pays où les mentalités pueront encore plus la merde de droite et d'extrême droite. Ce renforcement de l'état est à combattre avec vigueur et courage!

Lien vers un article de La Quadrature du Net : https://www.laquadrature.net/2020/11/24/securite-globale-lassemblee-nationale-vote-pour-la-technopolice/

Lien de téléchargement des têtes croquées des députéEs qui ont voté pour (drive google par contre) : https://drive.google.com/drive/folders/1g_hzPpUZUyQBIif39I5tCsJPL4kc15sb