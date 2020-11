URGENT : De l’oxygène pour Gaza !

Mis a jour : le lundi 23 novembre 2020 à 13:06

Nous sommes alertés par les autorités médicales palestiniennes de Gaza. Le docteur Bassam Naïm nous prévient : la Covid 19 se développe irrémédiablement au sein de la population civile enfermée à Gaza. Les moyens médicaux dont Israël contrôle le transfert à Gaza sont au plus bas, l’électricité, distribuée parcimonieusement par Israël est insuffisante pour assurer les soins aux malades, l’oxygène nécessaire aux soins des malades atteints de la Covid manque. Plus grave encore : les moyens financiers nécessaires à la production de l’oxygène manquent ...

Quand, au même moment, l’envoyé de Donald Trump effectue une visite en Israël, inaugure avec son complice Netanyahu une cuvée de vin à son nom, légitimant ainsi par son mépris, non seulement la colonisation mais, plus encore, l’apartheid, en ignorant volontairement l’existence et la situation dramatique de la population civile palestinienne enfermée à Gaza et celle toute entière vivant dans les Territoires Occupés.

Quel plus bel exemple que ces suprématistes blancs offrent au monde que ce mépris affiché effrontément quand le peuple palestinien est privé des moyens les plus élémentaires pour assurer la protection de ses malades...

Nous appelons toutes et tous à une mobilisation citoyenne urgente pour répondre à l’appel du docteur Bassam Naïm, afin de sauver la population palestinienne de Gaza.

Les fonds réunis seront transmis à l’association britannique Medical Aid for Palestine qui est en contact direct avec les médecins et les hôpitaux de Gaza.

