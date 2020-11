Le paquet cadeau PPL et les médias mainstream

Mis a jour : le lundi 23 novembre 2020 à 13:15

Mot-clefs: Médias Répression contrôle social / précarité libérations nationales exclusion chômage

Lieux:



La très grande partie des signataires de ces rédactions appartiennent à de médias qui ne sont habituellement et à des degrés plus ou moins différents que de simples relais du système libéral à vocation sécuritaire mis en place par les gouvenrements passés, qui ont abouti à celui auquel nous avons à faire actuellement. On peut donc se demander quelle est la sincérité de cette soudaine désolidération d'avec l'ordre établi. Encore une fois leur hypocritie nous saute aux yeux et leurs larmes de crocodiles émises vis à vis l'attaque de la liberté de la presse ne font guère illusion.

Il est bien temps de crier au feu alors que depuis des lustres ils ne sont pour la pluspart que de simple relais d'une propagande abétissante, consumériste et liberticide, celle qui a permet aux diverses crapules de gauches ou de droite de prendre les commandes de cet état qui nous écrase mandat après mandat. Ce sont les même qui couvrent et approuvent habituellement les politiques guerrières et répressives, racistes et prédatrices, et qui formatent les cerveaux vers une droitisation et un conformisme mortifère!

Honte à eux! Ils ne méritent juste que de se faire cracher à la gueule (des trucs bien gluant et covidés, bien sûr)!

Leur déclaration commune peut être consultée ici: https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/201120/nous-n-accrediterons-pas-nos-journalistes-pour-couvrir-les-manifestations