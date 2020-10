« United we fight ! » S’informer à propos du WE international à Berlin du 30 octobre

Mis a jour : le mercredi 21 octobre 2020 à 13:42

Mot-clefs: squat logement

Lieux: montreuil



RDV le Lundi 26 octobre à 18H au Marbré, un squat situé à Montreuil au 39 rue des deux communes, pour s'informer sur la situation à Berlin et le we de rencontre des luttes urbaines pour la défense des lieux autonomes !



Manif post expulsion de la Liebig, 09 oct



Banderole de soutien à la Liebig 34



Affiche de l'événement du we

A Berlin, la lutte contre la gentrification fait rage. La ville connaît une vague d'expulsion des lieux politiques. Le 07 août, un bar collectif, le Syndikat, se faisait expulser. Le 09 septembre, la Liebig 34, House project anarcha-queer et féministe s'est fait expulser. A chaque fois, les compagnon.nes s'organisent collectivement : les actions, manifs et manifs sauvage rendent la note de l'expulsion aussi salée que possible pour la mairie, les promoteurs immobiliers et les propriétaires.

Face aux bétonneurs et aux keufs, l'interkiezionale est une organisation qui regroupe différents projets menacés d'expulsion et structure une lutte déter pour la défense de chacun de ces lieux. Fin octobre, l'Interkiezionale organise une rencontre internationale "United we fight", un week end de discussions politiques, de manif et d'actions pour la défense de nos espaces autonomes.

Ici aussi, à Paris et en banlieues, nous connaissons bien ces processus de gentrification qui nous repoussent toujours plus loin des centre-villes, augmentent nos loyers, virent les petits commerces pour laisser place aux lieux branchés pour jeunes familles de travailleurs dynamiques, et ici aussi nous entendons lutter contre. Soyons nombreux.ses, le week end du 30 octobre à rejoindre les compagnon.nes de Berlin et d'ailleurs pour nous rencontrer, échanger sur nos pratiques de luttes urbaines et se soulever ensemble contre la ville des riches ! Pour celleux qui ne peuvent pas se déplacer, il est toujours possible d'écrire un texte et de nous l'envoyer sur le mail interkiezionale@riseup.net pour qu'il soit lu en AG.

Pour s'informer sur la situation à Berlin, sur le week end du 30 octobre et discuter de ce qu'on veut, on vous donne RDV le Lundi 26 octobre à 18H au Marbré, un squat situé à Montreuil au 39 rue des deux communes.

Descendre au métro Croix de Chavaux sur la ligne 9. Chacun.e amène ce qu'ielle veut pour casser la croûte ensemble !



Pour lire l'appel des compagnon.nes de Berlin en français https://interkiezionale.noblogs.org/appel international/

Pour en savoir plus, tout est ici https://eninterkiezionale.noblogs.com en anglais.

Face à la gentrification, solidarité effective et attaque partout !