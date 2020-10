[ Isère ] : la Zad de Roybon est attaquée par les keufs

Mis a jour : le mardi 13 octobre 2020 à 12:50

Mot-clefs: squat logement

Lieux: roybon



ce mardi matin dès six heures du matin, les keufs (et les pompiers) sont montés à la maison forestière de la Marquise (ZAD de Roybon) pour tenter une expulsion des gentes qui vivent, résistent et luttent là !

Des contrôles partout, pleins de bleu.e.s par les routes et les chemins... attention à vous !