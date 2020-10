Mis a jour : le samedi 3 octobre 2020 à 13:36

Mot-clefs: anti-repression

Lieux:



Via le site https://capture-police.com/ il demande à internet d’identifier les policiers. Ils collent aussi des affiches de leurs visages dans les rues de Paris.

Selon Paolo Cirio, le but est de montrer que la reconnaissance faciale est néfaste pour la démocratie et qu’elle peut également se retourner contre la police qui jouit actuellement de ce pouvoir asymétrique et le plébicite à l'encontre de la population. Dans le même temps, on constate que la police se cache de plus en plus par l’emploi de cagoules dans les manifestations ou bien en ne portant pas le numéro de matricule.

Vidéo réalisée par Florian Draussin, produite par Le Fresnoy avec la Condition Publique et Studio 148

https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/videos/631427224222400/