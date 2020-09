Nouveau préfet : interdiction des « rassemblements festifs » pour tout le week end en Loire-Atlantique !

Mis a jour : le samedi 12 septembre 2020 à 12:55

Mot-clefs: Répression

Lieux: loire-atlantique



L'ancien préfet Claude D'Harcourt, responsable de la terrible répression de la vie sociale et festive nantaise, et de la mort du jeune Steve le 21 juin 2019, a quitté ses fonctions cet été.





Le nouveau préfet, Didier Martin, semble aussi autoritaire et irresponsable. Alors qu'un rassemblement festif est annoncé ce vendredi soir à Nantes, Didier Martin annonce une série d'interdictions.

- Interdiction des « rassemblements festifs à caractère musical dans le département de la Loire-Atlantique »

- Interdiction du « port et transport d’objets pouvant constituer une arme par destination»

- Interdiction de « la vente de boissons alcoolisées à emporter »

- Interdiction des feux d'artifice

- Et cette batterie de prohibitions en tout genre est valable du « vendredi 11 septembre, 18 h, au lundi 14 septembre, 8H ». Bref tout le weekend.

Le préfet veut ainsi empêcher des rassemblements « pouvant regrouper plusieurs centaines de participants susceptibles de se dérouler à Nantes à l’appel de la mouvance de l’ultra-gauche nantaise et de la mouvance des Gilets jaunes. » Veulent-ils à nouveau mettre en danger la jeunesse nantaise ?

Veulent-ils à nouveau gazer des gens qui dansent ? Rien ne change, sauf pour le pire. Nantes reste sous occupation policière, et les autorités ne savent répondre aux aspirations populaires que par la répression.Rendez-vous à 20H, Place du Bouffay tout à l'heure !

---Source : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-feux-d-artifice-rassemblements-musicaux-et-vente-d-alcool-a-emporter-interdits-97fff26a-f38f-11ea-8e2e-713d389b43b6