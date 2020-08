[Radio Cayenne] Les podcasts de l'émission du 8 juin enfin en ligne !

Mis a jour : le mardi 4 août 2020 à 00:09

• Nantes : Le retour des caméras piétons pour la police municipale

Un arrêté préfectoral publié le 15 mai et passé quasiment innaperçu, autorise l'utilisation de 45 caméras piétons par la police municipale nantaise. Un autre document, passé lui aussi innaperçu, est l'appel d'offre pour ces caméras pour un montant de 213 000€.

Dans cette chronique, on revient sur la phase de tests de 2016 à 2018 au niveau national et les quelques mois de test à Nantes. On parle de l'évaluation de ces dispositifs, des usages détournés qu'en font les flics et de leur pérénisation dans les police municipales, mais aussi en prison.

• Jouer, résister et concevoir le jeu de plateau anarchiste collaboratif « Bloc by Bloc »

On présente le jeu Bloc by bloc à partir de l'interview avec TL, créateur·rice et artiste de Bloc by Bloc : The Insurrection Games, trouvée sur le site iaata.info. On parle aussi de jeux à faire en manifs, rassemblements ou occupations, trouvés sur le site protestgames.org

• Crimes policiers

On a aussi diffusé un extrait de l'Envolée qui revient sur le meurtre d'Angelo Garand, tué par la police le 30 mars 2017. On écoute sa soeur, Aurélie Garand lors de la conférence de presse après l'audience de la cour de cassation qui doit décider si le recours contre les 2 non-lieux prononcés en faveur des flics est « admissible ». On écoute ensuite Farid El-Yamni, le frère de Wissam El-Yamni, tué par la police en janvier 2012 parler de l'appel à rassemblement devant la chambre d’instruction de Riom le mardi 9 juin 2020 à 9h pour que le juge d’instruction entende les témoins du meurtre dans le commissariat. L'émission de l'Envolée est à retrouver ici. Pour en savoir plus : page FB du Comité Justice pour Angelo et site internet du Comité Justice et Vérité pour Wissam.