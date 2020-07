Appel à mobilisation contre le projet industriel du Carnet le 29/30 Août! Nouvelles du #SurfPark et du jardin solidaire de Chauvé

Mis a jour : le vendredi 3 juillet 2020 à 15:38

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: carnet chauvé donges saint-père-en-retz



Toutes les infos pratiques sur l’événement que nous co-organisons avec d’autres collectifs et assos avec le collectif StopCarnet à retrouver par ici au fur et à mesure de l’avancé de l’organisation du week-end : Carnage au Carnet en bord de Loire (44) : implantons la résistance les 29 et 30 août prochains !

Appel à mobilisation important et urgent du collectif Stop Carnet pour défendre les rives de l’Estuaire de la Loire d’une nouvelle destruction et industrialisation !

Stoppons le carnage prévu au Carnet sur l’Estuaire de la Loire ! Mobilisons-nous les 29 et 30 Août pour implanter la résistance avant les travaux prévus !





A Donges également, le Gros Port prévoit de bétonner 40ha de terres agricoles et naturelles ! Et le village du peuple qui occupe un corps de ferme menacé de destruction par le projet industriel de Donges est actuellement menacé d’expropriation, le soutien à leur lutte est également primordial ! Plus d’infos ICI.

Il est temps de stopper le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire dans ses activités mortifères et ses projets de bétonisation des rives de la Loire !

Sur le projet industriel du Carnet, voir aussi cette page sur notre blog : #StopCarnet Le point sur la lutte contre le projet

________________

Des nouvelles de la lutte contre le Surf Park de Saint Père en Retz

Comme certain-ne-s d’entre vous le savent déjà, nous sommes quelques uns du collectif, plus une personne soutien au collectif, a être passé en garde à vue il y a 15 jours suite au week-end de résistance contre le projet de SurfPark de Saint Père en Retz du 20/21 Juillet.

Week-end qui a mal tourné puisque une milice d’une trentaine d’agriculteurs, élu-e-s et habitant-e-s est venue nous expulser illégalement avant même le démarrage du festival de résistance sur le site du projet le 20 Juillet, tout cela sous le regard complice des 30 gendarmes présents les ayant laissé passer et n’étant pas intervenue malgré nos appels multiples envers eux à nous protéger face à la milice et aux trois gros tracteurs avec tonnes à lisier nous fonçant dessus.

Nous passons ainsi en procès en correctionnel le 23 Mars 2021 à Saint-Nazaire pour des faits de violence qui nous seraient reprochés envers des agriculteurs venu-e-s nous expulser violemment. Nous vous en dirons plus d’ici peu via un communiqué collectif que nous préparons.

En attendant votre soutien est le bienvenu, et surtout vos témoignages si vous étiez présent-e-s ce jour là, y compris dans Saint Père en Retz puisque des milicien-ne-s patrouillaient dans les rues en toute impunité en menaçant de mort des personnes qui devaient nous rejoindre sur le site du projet, en en empêchant d’autres de passer par des barrages improvisés de véhicules personnes ainsi qu’en fouillant des véhicules de manifestant-e-s !

Contactez-nous à terrescommunesretz(at)gmail.com pour soutien et/ou témoignages.

Cependant, nous avons aussi de bonnes nouvelles

Surf Rider Fundation Europe vient enfin de se prononcer clairement contre tout projet de Surf Park !

Nous avons aussi appris que les promoteurs du projet de Saint Père en Retz seraient en train de lâcher le projet suite à nos mobilisations qui ont déjà retardé le projet (les travaux étaient prévus à l’origine dès l’hiver 2019/2020). Mais ce n’est malheureusement pas la seule raison de leur doute sur la fiabilité de leur projet puisque ce serait aussi la concurrence qui monte suite aux nombreux projets de Surf Park prévus partout en France et en Europe…

Cependant, c’est sans compter sur le fait que les mobilisations s’amplifient contre les projets destructeurs, et notamment les projets de SurfPark qui symbolisent parfaitement la fuite en avant de ce monde capitaliste !

Tout notre soutien aux camarades qui luttent contre les projets de Surf Park à Sevran en Ile de France, au Castets dans les Landes et à Saint Jean de Luz dans le Pays Basque !

En attendant, si annonce d’abandon du projet de Saint Père en Retz on se devra de fêter ça Et si annonce de reprise du projet, on se devra de relancer la mobilisation

On ne lâchera rien malgré les intimidations, les menaces de mort et la répression !

L’image mise en avant pour notre article est une création de Sixtine Dano Art dans le cadre de l’exposition Climat de luttes des Les artistes alertes

https://lesartistesalertes.fr/ . Merci à Sixtine pour le soutien à la lutte contre le Surf Park par cette image résumant parfaitement tout l’absurdité et le caractère mortifère des projets de Surf Park !

Pour en savoir plus sur notre lutte menée contre le projet de SurfPark de Saint Père en Retz depuis Décembre 2018 : Surf Park : Le point sur la lutte

________________

Des nouvelles du jardin solidaire de Chauvé

Face à la crise alimentaire et sociale qui s’accentue, nous avons décidé de lancer un appel à se réapproprier collectivement les terres et à multiplier les jardins solidaires. Cf notre appel : Appel : Face à la crise sociale et alimentaire, réapproprions-nous les terres pour des jardins solidaires !

Nous avons lancé un jardin solidaire sur les terres d’un membre de notre collectif à Chauvé (près de Pornic) afin de nourrir avec de bons légumes bio des personnes précaires et/ou réfugiées dans le Pays de Retz et Nantes et Saint-Nazaire.

Environ 5 à 10 personnes viennent chaque mercredi planter, semer, arroser, désherber les légumes cultivés au jardin dans la convivialité et le partage, vous y êtes aussi les bienvenues !

Contactez-nous à terrescommunesretz(at)gmail.com si vous souhaitez donner un coup de main au jardin solidaire.

Voir aussi la page facebook du jardin solidaire lancé par un bénévole au jardin :

https://www.facebook.com/Jardin-solidaire-Chauv%C3%A9-Pays-de-Retz-110293490698352/

________________

Des nouvelles de la confluence des luttes contre les projets destructeurs et la bétonisation

Enfin la confluence des luttes de l’ouest s’est réunie fin Juin au Jardin des Ronces à Nantes. Pas mal d’événements de confluence des luttes ont été annulés à cause du confinement (convergence contre le Grand Contournement Autoroutier de Rouen, descente de la Loire,…) mais vous aurez bientôt des nouvelles sur la reprise de la convergence des luttes contre les projets destructeurs d’ici peu à suivre sur le blog de la confluence des luttes : Bienvenue sur le site de la confluence des luttes de l’Ouest contre les projets destructeurs, inutiles et leur monde !

Et si vous êtes dans le département 44, n’hésitez pas à rejoindre/créer les collectifs en lutte contre les multiples projets destructeurs prévus que nous avons recensés ici (liste qu’il nous faut mettre à jour puisqu’en quelques mois nous avons eu connaissance d’autres projets…) : Vers le béton et au delà ! Liste infinie des projets destructeurs du département 44…

C’est à nous de décider du monde d’après ! N’attendons rien de politiciens complices du système productiviste et capitaliste ! Imposons le rapport de force partout où nous le pouvons, renforçons nos solidarités, c’est de notre avenir et de celui du vivant qu’il en dépend ! On compte sur vous !