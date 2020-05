[Radio cayenne] Surprise du jour

Mis a jour : le vendredi 1 mai 2020 à 16:25

Top départ aujourd’hui même à 20h. Elle sera rediffusée vendredi samedi et dimanche à 14h.

Voici le texte qu’ils nous onts envoyé en même temps.

Grève des loyers, de la Commune de Paris

au Coronavirus.

Qu’est ce qu’une grève des loyers ? A quoi ça sert ? Y en a déjà eu ?

Comment on fait concrètement ?

Voilà les questions auxquelles on tente de répondre dans cette émission.

Aux Etats-Unis, une grève des loyers massive a démarré le mois dernier. Un tiers des locataires n’a pas payé le loyer d’avril. En Espagne, des milliers de personnes ont annoncé prendre part à la grève des loyers. Dans ces pays, les locataires s’organisent pour ne pas être seul.e.s face aux proprios, aux flics et à la justice et renverser le rapport de force.

En France aussi, des appels à la grève des loyers fleurissent depuis la fin mars. «Face au dilemme bouffer ou payer ? Une solution : grève des loyers ! », propose l’un d’eux. Des collectifs ont émergé à Toulouse, dans le Grand ouest, à Lille, à Marseille, afi que cette fois-ci, ce ne soit pas aux plus précaires de payer pour cette énième crise du capitalisme.

Durant cette émission d’environ 1h30, on vous parle des mobilisations en cours, puis des grèves des loyers qui ont marqué l’histoire. On vous donne ensuite quelques conseils pratiques pour faire cette grève et dans une dernière partie on s’essaie à une analyse économique et politique de la situation.

Merci aux personnes qui ont participé et qui diffusent cette émission.

On vous souhaite une bonne émission, et une bonne grève des loyers !

Aller plus loin

Retrouve des grévistes près de chez toi :

Contacts dans le grand ouest : https://expansive.info/Greve-des-loyers-partout-2208Contacts

dans le 31 : https://iaata.info/On-ne-paie-plus-4132.html

Il existe aussi des collectifs de grévistes à Nantes, Marseille, Lille…

Et une page facebook qui diffuse pas mal d’infos sur la crise : https://www.facebook.com/grevedesloyers2020/

Guide pratiques :

Mini guide pratique pour faire grève des loyers : https://iaata.info/Loyers-factures-ne-plus-payer-Mode-d-emploi-4194.html

Compil de ressources (affiches, lettres…) : https://iaata.info/On-ne-paie-plus-4132.html

Guide du collectif anti expulsion de lille https://www.apufives.org/2018/04/04/la-brochure-du-collectif-anti-expulsions-lille/

Modèles de lettres et d’affiches : https://darckcrystale.gitlab.io/greve-des-loyers/courriers/

Modèles de lettres et d’affiches également (site canadaien mais avec des ressources inréressantes) : https://grevedesloyers.info/

Idées d’actions pour lutter contre la gentrification et les expulsions à l’échelle du quartier : https://cqfd-journal.org/Barcelone-quelle-ville-en-commun

Appels à la grève des loyers :

