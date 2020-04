Appel à contributions et pré-avis soirée de soutien No Borders 2 Mai

Mis a jour : le jeudi 23 avril 2020 à 22:22

Mot-clefs: immigration

Lieux:



Invitation à contribuer à une soirée de soutien en ligne pour des projets No Border aux frontières, et date à mettre dans vos agendas



Image annonce No Border

Le samedi 2 mai on prévoit 24 heures de fête pour récolter autant d'argent que possible pour ces incroyables projets communautaires qui nourrissent et soutiennent les personnes bloquées aux différentes frontières (si vous connaissez d'autres projets, merci de nous contacter)

Vous pouvez faire un don directement via les liens ci-dessous ou via https://tinyurl.com/noborders24 (gofundme prend un pourcentage)

https://noborderkitchenlesvos.noblogs.org/vii-support/https://www.khora-athens.org/donate

https://www.nonamekitchen.org/en/help-us/

https://alarmphone.org/fr/dons/

Découvrez d'autres organisations qui font un travail incroyable : https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com

L'idée est de faire venir le plus grand nombre possible de personnes de tous les horizons et de tous les fuseaux horaires ( donc 24 H !) et de faire en sorte que ce soit "No Borders" (pas de frontières), alors partagez cet appel!

Le Covid 19 met en lumière le pouvoir et le privilège plus que jamais. Comme il s'agit d'une collecte de fonds, nous demandons aux DJ qui en ont les moyens de donner leur temps, leurs compétences et de jouer gratuitement. Nous comprenons que ce n'est pas l'idéal pour les personnes dont les revenus dépendent d'événements en direct, alors c'est possible de soutenir ces brillants DJs qui en ont besoin en donnant des pourboires sur leurs comptes paypal.

Qu'est-ce qui se passe actuellement aux camps aux frontières?

Comme partout, le Covid 19 n'a fait qu'exacerber les problèmes existants. La situation des personnes essayant de vivre dans les camps était déjà une catastrophe humanitaire en termes d'accès à la nourriture, à l'eau, aux installations sanitaires et aux soins médicaux.

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/fire-tears-greece-refugee-camp-coronavirus-protest-200419104541547.html

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext

L'appel à contributions !

Si vous pouvez fournir un soutien technique ou si vous souhaitez aider à coordonner et à promouvoir l'événement, contactez leedsnoborders@riseup.net

Si vous êtes un DJ qui peut se permettre de donner son temps, merci de remplir ce formulaire : (si possible en version anglais) https://lstu.fr/djformen (sinon en version francais) https://lstu.fr/djformfr

Politique d'espace safe

Nous suivrons cette guide (en anglais) : https://www.goodnightoutcampaign.org/saferonlineparties

Les comportements oppressifs, tels que les comportements racistes, sexistes, transphobes, homophobes, classistes ou âgistes, ne seront pas tolérés. Faites attention les uns aux autres ♥

Un grand merci pour la lecture et nous espérons que nous pourrons y arriver ensemble :)