[CRA] “Y’a pas de test pour le corona, y’a rien du tout”

“Bonjour j’espère que vous allez bien c’est T. je suis au centre de rétention de Vincenne, je vais vous laissez un message, pour hier y’a eu le discours de notre cher président macron, j’espère que vous avez entendu comme moi, sauf si j’ai de la merde dans les oreilles, il à bien dit que les frontière non européenne sont fermées, là jusque là ils nous gardent on sait rien du tout, il nous relâche pas, ils veulent pas nous relâcher. Or les frontière elles sont fermées le président il l’a dit, il l’a dit et tout le monde a entendu.

De deux, on nous a promis, hier on nous à promis qu’on allait avoir les tests pour tout le monde, pour le corona virus, ce matin changement de programme y’a rien du tout, c’est des paroles dans le vent.

On à manger aussi la gamelle, même les rats mangeraient pas ça.

Et puis, j’ai appelé, moi personnellement, le consulat d’algérie, le consul d’algérie qui m’a dit moi je mettrait pas les pieds avant le mois de janvier, et encore, au centre de rétention.

Moi j’ai demander au consul qu’il me fasse un laisser passer, et je leur ai même demandé que je paye le billet pour rentrer chez moi. Il m’ont dit “Non c’est pas possible.” E Lui-même le consul il m’a confirmé que les frontières elles sont fermées, il m’a dit vous inquiété pas quand vous allez être relâché, ils peuvent rien faire. Et ça fait là il nous traite comme des moins que rien, et la bouffe c’est la merde.

Le consul il m’a dit, comme je vous l’ait dit encore une fois encore une fois je précise, le consul il m’a dit personnellement il à peur de venir ici il viendra pas. Je lui demandé si il peux faire quelque chose pour moi, je lui est donné le nom de ma famille, mon adresse à Alger, je suis capable même de payer mon billet. Il m’a dit non ça marche pas comme ça, je viendrais jamais jusqu’à avant le mois de janvier et même si je viens je vous ferais pas de laisser passez, les mecs qui vivent en Europe le laisser passer pour rentrer à Alger. Et sans laissez passez ils peuvent pas nous expulser.

Et puis il nous à dit de demander, il m’a donné un numéro de téléphone que malheureusement j’ai perdu. Comme quoi il pouvais faire un papier, un papier pour qu’il nous relâche parce qu’ils nous retienne pour rien du tout. Maintenant on comprend rien du tout.

Je vous redit y’a pas de test pour le corona, y’a rien du tout, on nous à promis ça hier, ce matin changement de programme y’a pas de test pour tout le monde et en plus y’a un 4ème cas ils l’ont embarqué ce matin, c’est un afghan.”

En solidarité avec les prisonniers enfermés au Mesnil-Amelot continuons d’harceler les préfectures et d’exiger la fermeture de toutes les prisons !