L'Envolée : situation dans les lieux d’enfermement à la suite des mesures de confinement

Mis a jour : le dimanche 22 mars 2020 à 21:34

Mot-clefs: prisons

Lieux:



Cette émission est un peu spéciale car enregistrée à distance le jeudi 19 mars. Elle est intégralement consacrée à la situation dans les lieux d’enfermement à la suite des mesures de confinement national annoncée par le ministère des tribunaux et des prisons et celui des polices et des centres de rétention administrative.