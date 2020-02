29 Février : Manif de convergence des luttes contre les projets inutiles !

Mis a jour : le vendredi 28 février 2020 à 17:27

Mot-clefs: Ecologie

Le samedi 29 Février à 12h au mirroir d'eau de Nantes, convergeons nos luttes contre les projets inutiles du "grand ouest" pour stopper la logique de bétonnisation, de métropolisation, de précarisation, de gentrification et de croissance économique derrière tout ces petits et grands projets détruisant notre avenir commun !





Voici un petit résumé des informations et du programme de la journée !

VILLAGE DES LUTTES

Il se tiendra tout l'après-midi à partir de 12h au Miroir d'Eau à proximité du château avec un temps fort de 12h00 à 14h00 où des collectifs en lutte tiendrons un stand (nous contacter si vous voulez y tenir un stand avec votre collectif)

Des cantines à prix libre seront également présentes sur le temps du midi au miroir d'eau mais n'hésitez pas à ramener votre pique-nique ou quelque chose à partager !

MANIFEST'ACTION - LIEUX DE RENDEZ-VOUS DE LA DEAMBULATION CARNAVALESQUE

Deux points de rendez-vous sont prévus à la Carrière Misery (Quai Marquis d'Aiguillon) et Place Zola ( + un 3éme point de rendez-vous dévoilé le samedi matin) à 14h pour une déambulation carnavalesque! N'hésitez pas à prévoir masques, déguisements et toutes autres initiatives festives (instruments de musique, banderoles, pancartes, « caddies-chars », mascottes, totems, effigies des bétonneurs locaux ... )

Si vous n'avez pas le temps de passer par le miroir d'eau, nous vous invitons à vous rendre directement à ces points de rendez-vous à partir de 14h.

AG

Une AG aura lieu à 19h au Miroir d’Eau pour parler de la suite de la confluence / convergence des luttes contre les projets destructeurs de l'ouest!

Pour le reste, voici quelques rappels d'informations pratiques plus générales pour la journée:

COVOITURAGE

Certain·e·s cherchent des passagers notamment au départ de la Rochelle ou Saint-Nazaire, certain·e·s une voiture notamment au départ de Toulouse, d'autres l'un ou l'autre au départ de Poitiers par exemple ! Retrouvez leur annonces et déposez y les votres sur ce framacalc : https://lite.framacalc.org/9ex5-tu3mq06sqa

HÉBERGEMENT MILITANT

Pour l'instant nous manquons de personnes pour héberger les manifestant·e·s venu·e·s d'ailleurs! N'hésitez pas à remplir ce formulaire : https://airtable.com/shr0lIS9oBWLT7nkT si vous avez de la place chez vous pour les nantais·es (ou bien si vous cherchez vous aussi un hébergement! n'hésitez pas à prévoir matelas et sac de couchage si vous pouvez!)

GARDERIE POPULAIRE

Une garderie autogérée est proposée durant la journée par les Garderies Populaires de Nantes : contact via garderiespopulairespaysnantais@riseup.net ou sur https://www.facebook.com/garderiespopulairepaysnantais

STATIONNEMENT

Le stationnement en centre-ville est payant mais il est gratuit en dehors de ce périmètre notamment à l'Ouest de Gare Maritime, au sud de l'Ile de Nantes et à l'Est de Moutonnerie ( cf plan du stationnement à Nantes https://www.nantes.fr/…/Station…/plan-stationnement-2019.pdf )

COMMUNIQUER SUR LA MANIF

Et comme toujours, d'ici samedi Parlons-le plus possible de la manifest’action autour de nous à titre individuel ou collectif avec l'événement facebook ( https://www.facebook.com/events/856665098088105) ou les infos présentes sur laissebeton.org !

Nous avons notamment publié cette tribune dans Reporterre (https://reporterre.net/Rendez-vous-a-Nantes-pour-liberer-l-…) , n'hésitez pas à la relayer !

La Confluence / convergence ne s'arrête pas avec la manifest'action du 29 février et nous sommes nombreux·ses à souhaiter poursuivre la dynamique d'inter-ZAD / inter-luttes ces prochains mois, notamment avec la Descente de la Loire mais aussi avec de l'entraide, du partage d'expériences, des rencontres entre collectifs et militant·e·s, ... pour créer des liens dans nos luttes et les renforcer toujours dans un esprit fraternel et festif !

PROCHAIN WEEK-END DE CONFLUENCE - CONVERGENCE AU VILLAGE DE LA LOIRE EN MARS

Le Village de la Loire, en lutte contre la déviation de la RD921, son pont sur la Loire et son monde propose d'organiser et d’accueillir la prochaine rencontre inter-ZAD-interluttes du 27 au 29 mars à Mardié (45), un mois après la Manifest'action à Nantes. Plus d'infos : https://laissebeton.org/evenements/?event_id1=786)

Iels proposent d'organiser cette rencontre sur trois journées d'échanges et de discussions, pour faire un debrief de ce qui se sera passé le 29 février, et se projeter sans attendre dans la suite de ce que nous sommes en train d'initier (notamment la descente de la Loire en Août, plus d'infos : https://laissebeton.org/descente-de-la-loire-pour-une-co…/…/). Nous aimerions soumettre trois thématiques de travail pour ces trois journées (où pourront avoir lieu en paralèlle des ateliers créatifs (spéculation narrative, construction ...) et pourquoi pas une action (encore à définir) contre le pont, la déviation et son monde)

https://laissebeton.org