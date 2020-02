Mis a jour : le lundi 24 février 2020 à 20:21

Mot-clefs: Médias

Lieux:







Ce soir, on rediffuse un extrait de la conférence de Gwenola Ricordeau autour du bouquin Pour elles toutes (montage par La Revanche des Zhérisson et Casse-Murailles), on rediffuse des sons à nous et sûrement d'autres trucs encore !

A tout de suite sur https//radio.antirep.net !