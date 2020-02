Durs affrontements à Hebron

Mis a jour : le jeudi 6 février 2020 à 02:00

Mot-clefs: Resistances libérations nationales

Lieux: occupée palestine







Des affrontements ont été signalés dans toute la Cisjordanie, y compris à Hébron et Tulkarem. La police des frontières de l’armée d’occupation a été confronté lundi à des manifestants Palestiniens lançant des pierres et des cocktails Moltov à Hébron. Un militaire a été légèrement brûlé (un autre l’avait été la veille), tandis que trois Palestiniens étaient blessés par des balles en caoutchouc et des dizaines d’autres ont souffert d’avoir respiré de trop hautes doses de gaz lacrymogène. De multiples arrestations ont été signalées dans plusieurs villes et localités de Cisjordanie.