Mensonge d'Etat : encore un mort passé sous silence

L'état, sa porte-parole, la préfecture .. toutes et tous se félicitent devant les caméras de la prise en charge des 800 habitant-es du gymnase Bernard. Pas un mot sur le fait qu'il aura fallu attendre qu'il y ait un mort. Pas une seule fois le nom d'Omar ne sera cité. L'indécence de la société du spectacle.





C'est par la venue et la voix de Sibeth Ndiaye que l'État est venu annoncer la fermeture du gymnase Jeanne Bernard suite à la prise en charge des 800 personnes qui y vivaient.

Face à elle, l'adjointe au maire Aicha Bassal est venue réclamer les 10millions d'€ de la mise à l'abri de Daviais datant de 2018.



Une bataille de chiffres et de millions d'euros.

Rien sur les laissé.e.s pour compte du gymnase.

Rien à propos de la mort de Omar, décédé au gymnase et qui a provoqué l'action à retardement de la Préfecture de Nantes.



Honte. Dégoût. Irrespect.