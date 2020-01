Message d'information à l'attention des habitant.e.s du gymnase J.Bernard

Mis a jour : le samedi 4 janvier 2020 à 01:17

Mot-clefs: immigration

C'est extrêmement violent? menaçant? Propre à faire paniquer les gens ?

Pas du tout, c'est de l'information on vous dit.



C'est indécent, inhumain, insultant comme façon de faire?

Pas du tout, c'est de l'information on vous dit !



On rappelle qu'il y a toujours environ 200 personne là bas !!!



On rappelle que "France Horizon" répond à des appels d'offres !!! et que pensent-ils des personnes qui vivent sur place au Gymnase et de leurs actions vis à vis d'eux ? Les personnes qui vivent dans le Gymnase ne sont pas une réponse à "Appel à projet" (ils appellent ça appel à projets eux)



On rappelle qu'il y'a toujours des personnes qui dorment par terre dans ce gymnase !!!



On rappelle les incendies !!! l'accompagnement social inexistant !!! l'interdiction faite aux soutiens, amis, associassions, de pénétrer sur les lieux, faudrait surtout pas qu'on en parle, hein ? Mais c'est trop bête, on a pas pensé à confisquer les téléphones des habitants...



#dégoût

#irrespect

#indignité