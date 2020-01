Un réseau de ravitaillement des luttes à Lorient et dans tout le Morbihan

Mis a jour : le samedi 28 décembre 2019 à 17:37

Mot-clefs: réforme_retraites_2019

Lieux: Lorient











1er opus pour semer l'idée de ravitaillement des grévistes et de toutes celles et ceux qui luttent pour des retraites par répartitions, justes et équitables, permettant toutes et tous de vivre décemment :

Une soupe a été distribuée ce vendredi 27 décembre 2019 aux personnes rassemblées sur le parvis de la gare de Lorient, suite à un appel unitaire pour maintenir la mobilisation pendant les fêtes