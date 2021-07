Liste et adresses des logements sociaux vides (2020)

Mis a jour : le vendredi 9 juillet 2021 à 23:18

Mot-clefs: / squat logement

Lieux:



Un article est paru récemment pour présenter la liste de logements sociaux vacants de plus de 6 mois de toute la France sur fr.squat.net.



On peut y retrouver dans cet article la liste des logements sociaux vacants de Nantes :

Ainsi que du département de Loire Atlantique :





Beaucoup d’entre nous ont déjà squatté des logements sociaux. Ça parait logique : ces bailleurs — comme la plupart des bailleurs — laissent de très nombreux logements vides. Pour ne pas avoir à mettre le logement aux normes; pour faire de la spéculation immobilière en vidant des tours pour détruire et vendre; ou encore pour faire pression sur les locataires en maintenant les prix hauts avec pour excuse le « manque de places »…



Devant ce foutage de gueule évident, nous prenons un malin plaisir en proposant en accès libre une très grande liste de logements sociaux officiellement vacants.



Cette liste date de 2020, et ne contient que les logements vides depuis 2019 ou avant. Toute la france y est, métropolitaine et DOM-TOM. Cela représente en tout environ 250 000 logements. On peut y retrouver de nombreuses informations telles que :

• L’adresse, un complément d’information sur la localisation, l’étage si appartement, …

• La surface, le nombre de pièces, l’accessibilité PMR ou pas, la classe énergétique, …

• Le temps depuis lequel le logement est vide (au minimum 6 mois. Il y a parfois de très nombreuses années de vacance!)

• Les informations sur le bailleur social du logement



La liste complète ainsi que par région est à retrouver sur l'article du site squat.net.





En attendant mieux, si c’est trop galère de chercher dans le tableau, c’est possible d’écrire à ce contact ; par exemple pour avoir le tableau de telle ville ou tel département, avoir des logements vides de moins de 6 mois, avoir un autre format de document (csv, …) etc. :

logement_vacant[@@@]riseup.net

Clé pgp à télécharger ici si besoin