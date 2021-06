Nantes zéro carbone c'est pour quand ?

Mis a jour : le dimanche 27 juin 2021 à 15:25

Mot-clefs:

Lieux: Nantes







Quand la CCI Nantes Saint-Nazaire envoie des nouvelles pour un prochain raout et que la coquille pète à la figure...

En effet, la bonne métropole de Nantes, reine du greenwashing et des faux-semblants, organise, en partenariat avec la CCI, La Tribune ("Partageons l'économie") et Engie notamment, un forum intitulé "Nantes zéro carbone" et annonce une date très gonflée, une date très très ambitieuse... Tout ça, le zéro carbone, c'est pour... c'est pour... 20250 !

La coquille est trop belle ! Elle est dans la com officielle, elle est sur la page d'accueil du site web... Prenez le temps d'y jeter un oeuf et de vous en délecter avant qu'elle ne soit corrigée. Elle dit trop bien la réalité des ambitions nantaises !

https://0carbone.fr/nantes/

Johanna Rolland et sa clique nous feront toujours rire (puisqu'on préfère rire que pleurer).

N'oublions pas, le forum aura lieu le jeudi 8 juillet au Musée d'arts de la dite métropole. Et comme on ne fait pas d'omelette sans casses des oeufs...

On s'y invite ?