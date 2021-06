action Tour de France sans apartheid

Mis a jour : le vendredi 25 juin 2021 à 23:55

Mot-clefs: Guerre Racisme Resistances libérations nationales palestine apartheid israël cyclistes

Lieux: Nantes





Non au blanchiment des crimes de guerre!!!

Bonjour,

Pour la seconde année, une équipe engagée dans le Tour de France porte le nom et les couleurs d'un État, Israël, où sévit l'apartheid (1) et coupable de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette équipe, « Israël Start-up Nation », se présente comme « ambassadeur d'Israël » pour «présenter l'État israélien comme une démocratie vivante et robuste, un pays normal, sûr, ouvert et tolérant» ! Et comme l'an passé, sa candidature a été retenue par l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) pour participer à l'épreuve !

Sylvan Adams, le financier de cette équipe déclarait en 2018 " Les membres de l'équipe sont des ambassadeurs du pays d'Israël, qui est la base de l'équipe. On utilise le sport pour créer des liens et porter l'image du pays" La participation de cette équipe est donc clairement une opération de propagande politique visant à masquer, entre autre :



• une colonisation effrénée illégale au regard du droit international,

• un blocus de deux millions d'habitants à Gaza dans des conditions de survie intolérables,

• un apartheid1 virulent envers les Palestiniens vivant en Israël-même ainsi que dans les territoires occupés,

• un processus continu d'annexion : Jérusalem-Est en 1980, puis le plateau du Golan, et à partir du 1er juillet 2020, le projet d'annexer la vallée du Jourdain et des colonies de Cisjordanie,

• l'interdiction faite aux sportifs palestiniens de sortir du pays pour concourir,

• les blessures aux genoux délibérément infligées par les snipers israéliens aux jeunes Palestiniens qui doivent renoncer à leur espoir de sport de haut niveau.

Pour ces crimes, l'État d'Israël a été condamné à de nombreuses reprises aux Nations Unies sans qu' il n'en tienne aucun compte et ce malgré la réprobation internationale.

Le Tour de France, les sportifs, les supporters et les centaines de millions de personnes qui suivent l'épreuve à travers le monde sont ainsi pris en otages par une politique violant en permanence sans état d'âme le droit international.

Nous disons aux sportifs : si vous estimez que dans le sport, on ne fait pas de politique, refusez d'être manipulés : les sponsors de cette équipe n'utilisent le sport dans un de ses événements les plus prestigieux et médiatisés que pour servir la politique d'Israël.

Nous serons donc sur le bord du circuit emprunté par la 4ème étape du Tour de France qui partira de Redon pour rallier Fougères le mardi 29 juin 2021. Quelques cyclistes de notre groupe parcourront partiellement l'étape en matinée avant la caravane et les coureurs. Notre but est de dénoncer cette opération intolérable de propagande politique.

Nous sommes bien sûr à votre disposition pour échanger davantage avec vous sur cette question. En vous

remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier, nous vous adressons nos cordiales salutations.

Contact : Bernard Étrillard 06 82 93 89 27

La Plateforme 44 est constituée d'associations qui sont la déclinaison départementale d'associations nationales de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine à https://plateforme-palestine.org/ et des associations de citoyens de collectivités du département en partenariat avec la Palestine :

Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, MRAP - Nantes et St-Nazaire, Comité Palestine Israël Pays de Châteaubriant, Ligue des Droits de l'homme, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44, Artisans du monde-Nantes et St-Nazaire, UJFP (Union juive française pour la paix) ABJC ( Ass. Bouguenais Jumelage Coopération), Les Amis d'Abu-Dis Solidarité Palestine (Rezé), CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région Nazairienne), ATTAC44, ARP (Amis de la Résistance palestinienne)

Observateur : ACAT ( Actions des chrétiens pour l'abolition de la torture

1 L'apartheid systémique de l'État israélien est démontré par les Palestiniens eux-mêmes, depuis plus de 10 ans par des personnalités reconnues, divers colloques et récemment dans les deux rapports de B'Tselem, ONG israélienne des Droits de l'Homme et HRW, ONG internationale des Droits humains.