Mis a jour : le lundi 3 mai 2021 à 21:51

Mot-clefs: / actions directes squat logement

Lieux:



Appel international à actions décentralisées en 15- 16.05.2021 en solidarité avec le Köpi à Berlin



Nous appelons à deux jours d'actions décentralisées afin d'avoir un moment collectif international de lutte dans les rues et de reprise de la sphère publique pour notre politique d'en bas et nos formes d'auto-organisation.

Nous avons choisi d’ agir pendant l'appel international de Köpi en 15-16 Mai 2021, afin de contre-attaquer et d'intervenir dans la motivation et l'agenda politique de l'État. Pour nous, il n'est jamais légitime d'expulser un lieu en faveur des motivations politiques de l'État et du capital afin d'atteindre leurs objectifs de maintenir et d'établir plus de pouvoir et de profits. Par conséquent, une expulsion est un outil tactique d'une attaque qui est utilisée contre les groupes et les communautés marginalisées, le mouvement antagoniste plus large et nos idéologies rebelles.

Ces journées ne servent pas seulement à réagir mais aussi à attaquer les racines du système politique et judiciaire, à créer et à obtenir plus d'espace collectivement afin de porter nos luttes et nos idées dans les rues et dans nos espaces auto-organisés, et à être créatifs par tous les moyens.



Unissons-nous dans cette lutte et abolissons toute forme d'oppression et de répression à laquelle nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne dans cette métropole étouffante et en dehors !