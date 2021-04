soutien grève de la faim au Chili

Mis a jour : le lundi 12 avril 2021 à 12:19

Un appel en provenance de l'État espagnol invite à inonder les instances chiliennes à l'étranger de lettres, fax et coups de téléphone en soutien à la grève de la faim de prisonnier-e-s dans différentes prisons du Chili

Pour : l'Abrogation de l'article 9 ! le retour à l'article 1 du décret de Loi 321 !

La remise en liberté de Marcelo Villarroel et tou-te-s les prisonnier-e-s subversifs/ves, anarchistes, de la révolte et de la lutte de libération mapuche !

Nous tenons le gouvernement du Chili pour responsable de de tout ce qui pourrait arriver aux compagnon-ne-s en lutte.

Ambassade du Chili en France

2, Avenue De La Motte Picouet

75007 Paris

fax : 01 44 18 59 61 Téléphone : 01 44 18 59 60

Consulat du Chili à Paris

64, bd de la Tour Maubourg

75007 Paris

Téléphone : 01 44 18 59 92 Fax: 01 45 55 77 41 E-mail: paris@consulado.gob.cl

Plus d'informations : https://nantes.indymedia.org/articles/55272