La fête est finie

Mis a jour : le dimanche 14 février 2021 à 11:27

Mot-clefs: actions directes antifascisme squat logement anti-repression

Lieux: toulouse



Aujourd'hui un groupe de personne se rencontrant pour feter la fin de l'occupation de la maison av de fronton et dans le but de s'organiser pour la suite se sont donnés rdv au lac de Sesquiere.



Leur petite fête a été interrompue par un groupe de personne qui les ont fait dégager avec des gazeuses et de quoi frapper. leur table d'apero et une moto ont fini par terre, et ils ont "perdus" certains de leurs effets personnels.



Que cet acte puisse faire de l'echos et donner de la deter à d'autres, créer des complicités, s'organiser face à ceux. celles qui s'organisent pour nuire à nos quotidiens et nos modes de vie.



Crève les fachos, vive les squats!