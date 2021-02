Mis a jour : le lundi 8 février 2021 à 15:08

Mot-clefs: Médias Racisme contrôle social / -ismes en tout genres (anarch-fémin…) antifascisme immigration sans-papieres frontieres coronavirus

Lieux: vendée





Communiqué collectif Plus jamais ça.



Rony Guillermo en vive la France.



Réunion au grand air avec l'accord de la préfecture (!) pour les Patriotes Vendée.



Manipulation par l'image pour faire croire à une convergence en la Marche des libertés et les Patriotes Vendée.



Oksana Lechartier a de bien beaux écrits de réac' !



Oksana Lechartier adôôôôre Marion Maréchal Le Pen et la voudrait comme présidente. A part ça, elle n'est pas d'extrême-droite...



Oksana Lechartier partage L’Étudiant Libre (de l'assoc' étudiante d'extrême-droite La cocarde) qui relaie la propagande de La manif pour tous.



Oksana Lechartier partage L’Étudiant Libre (de l'assoc' étudiante d'extrême-droite La cocarde). Qui plus est cette publication est une complaisante publicité pour les royalistes de l'Action Française (plus vieux groupuscule nationaliste en France).



Rony Guillermo a fait la vidéo de propagande des Patriotes Vendée sur sa chaîne YouTube S'informer Actualités 85. Il "like" donc son travail de militant.



Rony Guillermo "like" une publication des Patriotes Vendée.



Rony Guillermo, pseudo-journaliste d'extrême-droite (S'informer Actualités 85) , partisan des Patriotes Vendée.



Oksana Lechartier (Facebook Calico Jill), référente des Patriotes Vendée.

Repris du Facebook Antifasciste Bastyon de Résistance de La Roche sur Yon : https://www.facebook.com/161LRB



Aussi mauvais devant que derrière

La manipulation en forme de « convergence politique ». C’est le procédé qu’utilise depuis, maintenant quelques mois, un « pseudo » site indépendant instrumentalisant les paroles militantes au seul profit des Patriotes Vendée, émanation départementale du parti crée par Florian Philippot, ex n°2 du Front national, ayant quitté le navire de la Marine après la débâcle du débat télévisuel d’entre deux-tours face à Macron.

Le samedi 30 janvier dernier, toujours à l’appel du même Florian Philippot, Les Patriotes 85, leurs amis de Génération Frexit (dissidents de l’UPR du gourou et mise en examen pour harcèlement sexuel et moral François Asselineau1) investissent le kiosque de la place Napoléon à visage découvert (ils sont anti-masques), à grand renfort de café et de pancartes, pour débattre du Frexit, de la nécessité de renforcer le contrôle aux frontières et les effectifs policiers… le même jour que l’acte V de la mobilisation contre la loi « sécurité globale »…

Les Patriotes Vendée sont soutenus par Alain Avello (chef de file des Patriotes Loire-Atlantique). Cet ancien prof' de philo' du lycée Pierre Mendes-France à La Roche-sur-Yon était un ex-dirigeant du Front national Pays-de-la-Loire jusqu'en 2017 mais a quitté le navire avec Florian Phillipot.

C'est Avello qui intronise Oksana Lechartier en novembre 2020 où elle devient la référente des Patriotes Vendée. Elle travaille dans la restauration à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en faisant bonne figure, mais derrière le masque (sic) se cache une militante d'extrême-droite. Ses posts sur son Facebook personnel -Calico Jill- en attestent (voir captures d'écran), avec des écrits comme « Marion Maréchal présidente », « Marion Maréchal est juste géniale, je l'écouterais parler toute la journée ».

Oksana Lechartier partage aussi les publications de L'étudiant libre (publication de l'association étudiante d'extrême-droite La cocarde), sans compter les posts réacs et conspirationnistes vis à vis du COVID. C'est elle qui tient le Facebook Les Patriotes Vendée où elle y publie des posts du même mauvais goût.

Pseudo-journalisme mais vrai militantisme

La communication des Patriotes Vendée est en partie gérée par Rony Guillermo (habitant Les Sables d'Olonne) via sa chaîne YouTube S'informer Actualités 85 mais n'assume pas être un militant du parti. Il réalise pourtant la vidéo de présentation des Patriotes Vendée avec Oksana Lechartier qu'il fait passer pour une simple interview « citoyenne » alors que sans pudeur la page Facebook Patriotes Vendée remercie S'informer Actualités 85 pour le montage de propagande.

Rony Guillermo est depuis quelques moi très (trop) souvent présent lors des mouvements sociaux et tente de s'y faire connaître comme média indépendant (sic).

Une manœuvre qui a fait long-feu. Alors que S’informer Actualités 85 publie une vidéo, au lendemain de la mobilisation contre la loi sécurité globale du 30 janvier dernier, intitulée « Acte 5 Sécurité Globale et Convergence politique rassemblement Patriotes + Génération Frexit», Rony Guillermo se voit contraint de lui donner un nouveau titre après que sa « pseudo » indépendance ait été démasquée (sic).

Confuse (à dessein), mélangeant l’image de la Marche des libertés avec celui du rassemblement des Patriotes, le contenu de la vidéo instrumentalise toujours le mouvement social initié par le collectif « Plus jamais ça » mais a dû changer de titre suite à la vigilance des militant.e.s sur place.

Désormais intitulée « Sécurite globale acte V et rassemblement statique (Patriotes + Génération Frexit) », la vidéo donne la parole à des personnes dénonçant davantage leur privation de liberté à cause des contraintes liés à la crise sanitaire qu’à cause de la loi liberticide sécurité globale, tout en valorisant la police et ses actions. Le doute ne s'installe pas à l'entendre, c'est bien un partisan des Patriotes ou tout du moins une bonne connaissance vu les propos tenus au milieu des manifestants.

Après dans la vidéo, il y a une « sympathisante » des Patriotes, suivi par Alain Parisot (ex-candidat UPR à Nantes) et une longue interview de Oksana Lechartier qui tente de garder le moral malgré la lose totale de son rassemblement-goûter.

Dans ses vidéos, Rony Guillermo pose des questions partisanes sur ce que pensent les interviewés des Patriotes de Florian Philippot alors que le sujet ne s'y prête pas... les réponses sont cinglantes ! Pourtant il les diffuse !

Dans une autre vidéo il donne la part belle à un militant anti-masque du CNT (Conseil National de Transition), un groupuscule complotiste d'extrême-droite qui colle et peint des ronds verts, ce sont eux qui avaient tenté (lamentablement) un « coup d'état » le 14 Juillet 2015 en annonçant leur venue ! 2

Dans ses vidéos Guillermo pose des questions orientées sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et par les médias. Et encore plus souvent et de façon insistante, la question du port du masque revient avec sa soit-disant inutilité et de privation de liberté, ce qui est une thématique forte de Florian Philippot. Par ailleurs on ne l'entend pas poser les questions mais elles sont très orientées et le montage joue beaucoup, un interviewé témoigne : « Le mec est effectivement avenant, te pose des questions sur le pourquoi il est important de se mobiliser contre cette loi Sécurité globale et le climat liberticide ambiant puis, une fois que tu es "en confiance", il te brandit une feuille avec des chiffres qu'il dit tirés de l'ARS et qui montrent que le Covid-19 en Vendée, c'est beaucoup moins qu'une grippette et il te fait commenter ». Rony Guillermo tente de manipuler les interviewé(e)s avec ses questions partisanes. Tout cela ne peut que le cataloguer comme un média de ré-information, technique typique de l'extrême-droite de la vérité alternative.

Nous alertons donc sur le danger de ces militant(e)s d'extrême-droite et leurs manipulations. Ces personnes tentent de gangrener nos luttes, ne soyons pas dupes, ils sont tout le contraire de ce que l'on défend. La gangrène ça se soigne : on coupe !

1 - C'est mal barré pour Asselineau : https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/05/le-president-de-l-upr-et-ancien-candidat-a-la-presidentielle-francois-asselineau-mis-en-examen-pour-harcelement-et-agressions-sexuelles_6068927_823448.html

2 - https://www.ouest-france.fr/societe/justice/une-figure-du-complotisme-sera-jugee-a-evry-lundi-pour-detention-d-arme-7093744