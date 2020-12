Philadelphie (USA) : Des actions contre les Goliaths

Mis a jour : le lundi 28 décembre 2020 à 12:01

Mot-clefs: contrôle social actions directes anarchie

Lieux: (usa) philadelphie



Des actes petits mais incessants, contre de si nombreux Goliaths. Nous souhaitons mettre des lance-pierres dans de nombreuses autres mains, tout en étant à la recherche d’objectifs à porté de main qui puissent nourrir notre révolte.

Le spectacle des grosses lettres sur le train régional ne vaut presque pas la peine d’être mentionné sans qu’on puisse le documenter, mais notre parole est tout ce que nous avons. Ces grosses lettres flambantes en noir et chrome qui disaient « PLUS DE PRÉSIDENTS », en prenant la moitié du wagon tout propre, dans les premières heures du jour de l’élection de quelqu’un. Peut-être que la CLIP* ou les vigiles de la Septa** ont des images à partager de cet acte. Soit cette rame a circulé et partagé le message, soit elle a été mise de coté pour le nettoyage.

Nous n’arrêterons pas. Ce monde vacille sur trop de précipices terrifiants et enchanteurs pour qu’on s’arrête. Nous vous invitons à nous rejoindre, avec ces actes récents comme exemples minimales. Le difficile c’est commencer, mais une fois que vous êtes dehors, cela devient plus facile. Faites attention et cela devient plus facile.

« Que chaque acte de répression qui nous vise fasse fleurir une infinité de résistances féroces »

Pour un hiver d’anarchie.