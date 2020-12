[Nantes] Après leur rassemblement, une partie des flics entre dans le quartier Malakoff

Mis a jour : le jeudi 10 décembre 2020 à 19:24

Mot-clefs:

Lieux:



Témoignage :

En fin d'après-midi, pour leur deuxième manif de la journée ils sont allés se poster devant les locaux de france3 sur l'Ile Beaulieu. Sur l'autre rive de la loire, côté Malakoff des feux d'artifice semblaient répondre aux sirènes. C'était peut être un hasard, en tout cas ça a fait du bien.

15 minutes plus tard une partie des flics qui étaient au rassemblement s'est dirigée vers Malakoff, dont le camion sérigraphié de la BAC, plusieurs voitures banalisées et quelques voitures sérigraphiées.

Les transports ne passent plus à Malakoff depuis plus d'une heure, on ne voit pas ce qu'il se passe, mais on entend des détonations dont j'espère qu'elles ne proviennent pas d'armes de la police.