Du 9 au 24 novembre solidarité avec les prisonnier-e-s en Italie

Cet automne, en Italie, auront lieu différents procès qui concernent des centaines d'anarchistes. Avec ces enquêtes, les procureurs et juges cherchent à mettre en procès l'idéal anarchiste. Réduire les différentes tensions et pratiques à des schémas juridiques confus - comme la détestable et pathétique division entre un anarchisme « gentil » et un autre « méchant » - a comme finalité de réprimer ceux et celles qui luttent par des dizaines d'années de prison.

En cette période historique, où les conditions de vie que l'on nous impose sont toujours plus dures, lutter est fondamental.

Répondre à la violence de l’État, à ce régime d'oppression qu'il voudrait imposer mais aussi à leur tentative d'attaquer quiconque exprime sa solidarité envers ceux et celles qui ont déjà choisi leur camp.

Nous serons proches et complices de nos compagnes et compagnons mais pas seulement dans les salles d'audience : nous lançons deux semaines de mobilisation du 9 au 24 novembre qui seront une occasion pour créer de moments de solidarité active dans la rue et partout où elle peut s'exprimer.

Texte original :

https://infernourbano.altervista.org/mobilitazione-in-solidarieta-con-gli-le-anarchici-che-sotto-processo-9-24-novembre-2020/

On peut trouver ici les adresses pour écrire aux détenu-e-s :

http://www.autprol.org/pp/pp.asp?PV=1

Ici quelques liens à propos des opérations concernées par les audiences qui auront lieu ces prochaines semaines. Certains procès n'ont pas encore commencé, tandis que d'autres sont en cours ou bien se terminent. De la même manière certaines personnes sont encore détenues alors que d'autres sont sous contrôle judiciaire ou ont été libérées.

Ces liens sont non-exhaustifs mais donnent un aperçu de l'ampleur de la situation, au total ce sont plus de 300 anarchistes qui sont concerné-e-s par ces procès.

Opération Bialystok, juin 2020, Flavia, Nico, Francesca, Claudio et Roberto sont actuellement en détention : https://fr.squat.net/2020/06/12/rome-des-anarchistes-arrete-es-loperation-bialystok-partie-integrante-dune-strategie/

Opération Ritrovo, mai 2020 : https://nantes.indymedia.org/articles/49873

Une lettre collective d'Anna, Natascia et Silvia à propos de leur grève de la faim en juin 2019, respectivement arrêtées dans le cadre des opérations Scripta Manent, Prometeo et Scintilla : https://paris-luttes.info/silvia-natascia-et-anna-a-propos-12382

Procès de Juan, mai 2019, aux domiciliaires : https://attaque.noblogs.org/post/2020/07/19/brescia-italie-pour-manu-pour-juan-pour-une-autodefense-collective/

Opération Prometeo, mai 2019, Natascia et Beppe sont incarcéré-e-s : https://sansattendre.noblogs.org/archives/7626

Opération Scintilla, février 2019, Carla est incarcérée : https://paris-luttes.info/turin-expulsion-de-l-asilo-11678

Opération Panico, août 2017 : https://paris-luttes.info/brochure-sur-l-operation-panico-10558?lang=fr

Opération Scripta Manent, septembre 2016, Anna, Marco, Alfredo, Nicola et Sandro sont incarcéré-e-s : https://roundrobin.info/2019/01/turin-italie-presence-solidaire-avec-les-inculpes-de-loperation-scripta-manent/

Procès du Brennero, mai 2016, deux vagues d'arrestations : https://www.passamontagna.info/?p=1673&lang=fr

Liberté pour tout-e-s

Feu aux prisons