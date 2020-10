URGENT : besoin de soutien au Village du peuple (expulsion confirmé)

Mis a jour : le jeudi 15 octobre 2020 à 11:51

Mot-clefs: squat logement

Lieux: Saint-Nazaire











Besoin imminent d'un maximum de personnes pour les soutenir et garder un œil (et un objectif) sur les forces de l'ordre.

L'État expulse partout en France ces jours-ci, à l'aube de la trêve hivernale, mobilisons-nous et soyons solidaires !



Nous rappelons également la proposition faite de se réunir ce soir à 18h au rond-point de Méan pour marcher sur le pont de St-Nazaire ! VILLAGE DU PEUPLE : APPEL À BLOCAGE SUR SAINT-NAZAIRE ET AILLEURS EN CAS D'EXPULSION !

_____________

Zone quadrillée, présence de 7 camions de gendarmerie minimum et une centaine de CRS encerclent le Village

https://twitter.com/StopCarnet/status/1316632252101648384

10h : Les gendarmes ont quadrillé la zone et encerclé le Village du Peuple, il en train d'être expulsé !

Une pelleteuse se positionne pour la démolition du Village du Peuple dans la foulée !

Besoin de monde sur place ! Faisons front contre cette expulsion !

Mobilisons-nous en soutien contre la betonisation de l'estuaire de la Loire et la dérive autoritaire du Gouvernement !

RDV proche du lieu dit la petite lande à Donges toute la journée puis RDV à 18h au rond point du mean à Saint Nazaire ! Vous pouvez contacter ce numéro pour vous rendre sur place : +33 7 51 48 15 37.

NOUS SOMMES LA LOIRE QUI SE DÉFEND