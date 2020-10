URGENT : expulsion imminente au Village Du Peuple - Besoin de renforts !

Mis a jour : le lundi 5 octobre 2020 à 17:34

Mot-clefs: Ecologie Resistances logement

Lieux: donges



Les choses s’accélèrent au Village du Peuple à Donges (lieu-dit la Petite Lande). Mardi 6 octobre, les forces de l’ordre pourront en toute légalité pénétrer les lieux pour y expulser ses habitants, et commencer à bétonner les 60 hectares autour du lieu. Sur place un collectif se prépare à résister à l’envahisseur. Ils appellent à des renforts humains et matériels urgent !





















Depuis 1 an et demi le Village du Peuple, situé au nord de la Loire sur la commune de Donges se dresse face à un projet de zone industrielle qui doit couvrir pas moins de 60 hectares de terres humides, arables, de bois et de pâturages.

Situé quasiment en face du Carnet de l’autre côté de la Loire au nprd, il s’agit d’un des grands projets destructeurs de l’estuaire. L’agglomération de communes de Saint-Nazaire et alentours, la tristement célèbre CARENE, compte bétonner ainsi de nouvelles surfaces agricoles et naturelles, saturer ce qu’il reste d’air respirable à Donges de pollutions chimiques, ajouter de nouveaux risques industriels à ceux nombreux qui planent déjà au-dessus du bassin nazairien.

Pas moins de 9 sites SEVESO « Seuil haut » jalonnent l’estuaire sur environ une dizaines de kilomètres autour de Donges, souvent distants de quelques centaines de mètres les uns des autres. C’est la plus haute concentration de sites SEVESO de la côté ouest. C’est un risque majeur que les industriels et la CARENE derrière eux font déjà porter à tout l’estuaire !

Alors que le projet d’extension du port autonome au Carnet semble avoir du plomb dans l’aile, l’urgence écologique de l’instant pourrait bien se situer de l’autre côté de la Loire, à Donges… C’est ce que laisse penser en tout cas les positions de David Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE, qui voit peu d’intérêt à développer l’industrie au sud de la Loire (cf https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/projet-portuaire-conteste-du-carnet-le-maire-de-saint-nazaire-dubitatif_36273414.html ).

Ce notable et grand baron de la région reproche ainsi au Port de Saint-Nazaire de se comporter en « notaire » avec les terres du Carnet… Il oublit que la CARENE qu’il dirige s’apprête à faire exactement la même chose sur 60 hectares sur l’autre rive, à Donges ! Incroyable culot dont sont seuls capables nos politiciens !

Il est de notre responsabilité collective de résister à l’implantation de nouveaux sites industriels à risques ! Un accident sur un seul des sites existants pourrait par effet domino avoir les pires conséquences, et ce pour des décennies pour l’ensemble de l’estuaire !

Malgré les discours rassurants et mielleux des élus lors de l’enquête publique, la première entreprise a avoir annoncé sa venue sur la nouvelle zone envisagée, Carboloire, a commencé par demander 2 dérogations préfectorales pour contourner les risques en termes d’incendie et d’émission de poussières !

Le conseil municipal de Donges, malgré les interventions scandalisées de l’opposition a tout de même donné son feu vert à son implantation ! L’inconscience des élus est sans bornes. Iront-ils eux-mêmes nettoyer les bords de Loire en cas d’accident industriel ?!

Face à leur inconscience, il nous revient à nous de protéger cet environnement. Nous sommes des « passeurs de terre aux générations futures » disait l’autre. Nous ne laisserons pas faire de nouvelles dégradations industrielles de l’estuaire. L’invasion doit s’arrêter là ! C’est toute la zone qui doit être considérée comme une zone de compensation de l’industrie déjà existante et pas un hectare de moins.

Le Village du Peuple a déjà subit la répression policière et judiciaire. Après un blocage du chantier de terrassement qui était programmé le 7 septembre, 2 perquisitions ont été effectuées et un militant interpellé qui passera en jugement le 12 octobre. Rien n’entamera la détermination du collectif du Village du Peuple à résister. Parce que notre cause est juste tout simplement, nous pouvons pas céder.

La situation va être critique dès le 6 octobre au matin. Nous appelons à renfort à tous les collectifs et individus de l’estuaire, de Nantes à Saint-Nazaire et au-delà. Le Village du Peuple et son grand corps de ferme a des capacités d’accueil pour tous celles et ceux qui veulent lui venir en aide. Depuis un an et demi, l’électricité et l’eau ont pu être mise, des solutions pour un hébergement correct aménagées, et un réseau de soutien local s’est développé.

Les 3&4 octobre, un week-end de soutien et d’implantation de la résistance a eu lieu sur place, ponctué d’une manifestation dans les ruelles de Donges. L’ambiance y était à la résistance à l’envahisseur, au refus de laisser nos institutions détruire encore et encore ce qu’il reste de lieu beau à préserver et où il fait bon vivre. Mais si le soutien ne s’intensifie extrêmement rapidement, c’est le pire qui est à craindre.

C’est un appel à l’aide, et nous espérons qu’il soit entendu. Demain il sera trop tard. Nous avons besoin d’une présence maximum sur les lieux dès maintenant et pour un moment en vue de protéger et d’occuper le village et les 60 hectares de nature qui l’entourent.

APPEL A TOUS LES MILITANT-E-S DE LA CAUSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE, AUX AMOUREUX DE LA VIE ET DE LA JUSTICE :

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

N’hésitez pas aussi à y apporter votre aide matériel à tout moment. Nous publions ci-dessous une liste des besoins les plus urgents.

Liste des besoins les plus urgents :

Grosse tiges filetées avec boulons et rondelles

Masques,

Lunettes,

Bouchons d'oreilles,

Gants,

Cheville à béton,

Vis auroperforantes,

200kg de sacs de béton préparé en sacs de 25 kg,

véhicule et carburant pour véhicule,

Peinture (bombes ou pot)

Barbelé

Grande rallonge électrique