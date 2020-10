Nantes squat de l'Ambassade expulsé - appel à soutien et solidarités

Mis a jour : le mercredi 14 octobre 2020 à 21:46

APPEL A SOUTIEN ET SOLIDARITES]



Ce matin à 8h, gendarmes et policiers sont venus en grand nombre expulser le squat de l'Ambassade, rue Henri Debray. Une vingtaine d'habitants se trouvent actuellement sur le trottoir sans savoir où aller, sans aucune solution de relogement et de prise en charge.



Après la Commune avant hier, le nouveau préfet a décidé d'accélérer la campagne de remise à la rue des sans domicile avant les mois les plus froids. Sans solution de relogement, bien évidemment...



Photo de Delphine, une voisine qui a offert le café etc...

Merci à elle