Mise en contexte : Ce samedi 10 octobre s’est tenue une manifestation en réaction à celle de la manif pour tous, à l’appel de divers groupes LGBTQIA+, d’organisation d’extrême-gauche et/ou antifascistes. Nous y étions, en tant que personnes queers, directement concernées par les LGBTQIA+phobies. Nous y avons observé un certain nombre de comportements virilistes et autoritaires (pas toujours conscients d’ailleurs, mais être un allié c’est déjà prendre conscience de ses privilèges) de la part de personnes que nous identifions à majorité comme des mecs cisgenres et pour certains parés de drapeaux antifascistes.

Cher « camarade » antifa …

C’est en tant qu’« allié » auto-proclamé que tu viens à nos manifs et événements queers, féministes, LGBTQIA+ … mais sais-tu au moins ce qu’est une posture d’allié ? As-tu conscience de tes privilèges et de la place que tu prends dans les mobilisations de celleux qui n’en ont pas (de place) ? Alors voici quelques conseils pour te comporter en bon allié et ne plus nous marcher sur les pieds.

- Dans nos manifs, tu n’emmèneras pas ton drapeau antifasciste. Tu le garderas dans ta chambre, ou pour la prochaine manif antifa mais il n’a rien à faire parmi nos rainbowflags, nos drapeaux trans et nos banderoles à paillettes. Il est d’autant plus insupportable de le voir quand il prend, comme samedi, carrément la tête du cortège, la confisquant aux personnes concernées. Ne fait pas d'une manif queer un tas de revendications radicales dans lesquelles celles des personnes (pas forcément moins radicales) LGBTQIA+ disparaissent !

- Ce n’est pas à toi de distribuer la parole à des meufs ou à des personnes LGBTQIA+. Ne mets pas de force le micro de ton mégaphone devant une meuf parce qu’elle gueule fort, elle n’en a pas forcément envie. (D’ailleurs pourquoi as tu encore ce micro à ce moment de la manif ?) Ne dis pas aux meufs ou aux personnes LGBTQIA+ ce qu’elles doivent crier comme slogans. D’ailleurs, si tu pouvais nous lâcher avec tes « siamo tutti antifascisti » et tes mouvements virilistes, ça serait pas mal, on est pas au stade. Ce n’est pas le fond du slogan qui nous pose problème (les personnes LGBTQIA+ ne sont bien évidemment pas fascistes), c’est la façon de le scander et de le recycler à n’importe quelle sauce.

- Quand tu participes à une de nos manifs, n’essaie pas d’imposer un rapport de force avec les flics. Nous sommes tout à fait capables de le faire nous-mêmes. Les féministes et les personnes LGBTQIA+ ont autant de raisons que toi (si ce n’est plus) de détester la police et de vouloir (ou non) s’y frotter. Nous n’avons pas besoin de toi pour leur crier dessus. Par ailleurs, contrairement à toi, nous avons appris à le faire sans insultes homophobes ou putophobes. Merci de ne pas utiliser nos pratiques sexuelles, nos modes de vie, nos boulots, etc comme insultes pour salir les flics. Un peu d'imagination et tu trouveras autre chose que « enculé » ou « fils de pute ».

- N’essaie pas d’expliquer aux meufs ou aux personnes LGBTQIA+ comment manifester ni vers où la manif doit aller. Il n’y a rien de plus insupportable que des mecs à grande gueule qui nous brayent « par-là » ou « avancez ». Quand tu viens dans nos manifs, tu suis nos banderoles de tête et tu apprends un peu à fermer ta gueule. On ne tourne pas vers la préfecture alors que ça te paraît évident que c'est la bonne chose à faire ? Bah tant pis, tu la boucles et tu nous suis !

Propositions d’actions pour soutenir les mobilisations féministes et LGBTQIA+

- Tu peux te proposer pour assurer l’antirep (prévoir d’aller attendre devant le commissariat les personnes qui se feraient interpeller, apporter de la bouffe et du café aux personnes qui le font), la street medic (te promener dans la manif avec du malox, du serum phy, des trousses de secours), toutes ces activités de care, où on prend soin des autres et qui sont trop souvent majoritairement tenues par des femmes.

- Tu peux mettre en place des choses qui permettent à des meufs et à des personnes LGBTQIA+ d’aller en manif comme tenir les squats des copaines à leur place ou garder leurs enfants.

- Tu peux aussi venir comme tu es, mais sans prendre toute la place, sans hurler plus fort que nous, sans imposer tes comportements virilistes sous couvert de radicalité. N’hésite pas non plus à calmer tes petits camarades qui auraient des comportements inappropriés (comme listés ci dessus) et à faire de la pédagogie avec eux parce que nous, on en fait tout les jours aux mecs cisgenres. Alors t'étonne pas si, fatigué·e·s, on se contente d'un « ta gueule ! » quand tu décides encore une fois de prendre toute la place.

Mises au point

- Ce texte n’a pas vocation à dire que la violence ou le fait d’imposer un rapport de force vis-à-vis des flics soient de mauvaises choses. Simplement, si c’est souhaité, cela doit être à l’initiative des personnes concernées.

- Ce texte ne s’adresse pas spécifiquement à un collectif ou un autre, mais bel et bien aux mecs cis ayant les comportements évoqués précédemment.

- Certain.e.s antifas sont des meufs et/ou des personnes LGBTQIA+ et nous en avons conscience. Mais iels sont minoritaires. Nous leur envoyons au passage tout notre soutien car iels en auront besoin.

- Ce texte s’appuie sur des exemples pris lors de la manifestation du 10 octobre. Mais il y en aurait bien plus à dire évidemment car ce n’est pas un phénomène nouveau.

Texte écrit suite à la manif du 10 octobre 2020

par des personnes concernées et consternées