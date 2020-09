Une sadaqa pour Aboubacar

Mis a jour : le vendredi 11 septembre 2020 à 11:48

Justice pour Aboubacar

Le 12 juillet 2020 dans le quartier du Breil-Malville à Nantes, la famille Fofana et des habitant.e.s du quartier organisaient une sadaqa à la mémoire d’Aboubacar FOFANA et invitaient ses ami.e.s, les habitant.e.s ainsi que tou.te.s celles et ceux qui le souhaitaient, à venir partager un repas, un moment de chaleur, d’amour et de convivialité, et rencontrer la famille d’Aboubacar. On vous propose ici un podcast autour de cette journée, en compagnie de Soriba FOFANA son grand frère et quelques-un.es de ses ami.es du Breil.

Bonne écoute !



Merci infiniment à Soriba Fofana, pour l’accueil à la sadaqa, la confiance qu’il nous a accordée, pour ses mots et pour sa gentillesse. Nos pensées et nos prières vont à toute la famille Fofana ; on vous envoie de la force, de l’amour ainsi que tout notre soutien dans cette lutte pour la justice.

Toutes nos prières pour Aboubacar, qu’il repose en paix et que son amour continue d’accompagner ceux dont il a illuminé le cœur.

On remercie chaleureusement tous les proches d’Aboubacar qui ont pris part à ce podcast, l’association Breil Solidarité Jeunesse, et les habitant.es du Breil.



