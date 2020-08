22-23 aout : week-end festif de soutien à la lutte du village du peuple

Mis a jour : le lundi 10 août 2020 à 17:01

Mot-clefs: logement

~~ Les 22 et 23 Août, venez poser votre tente au Village du Peuple pour un week-end de rencontre, de chantiers et de fête! ~~









Le Village du Peuple se bat depuis un an pour créer un écolieu sur 50 hectares menacés d'être rasés et remplacés par une énième zone industrielle.

Pour la terre et nos enfants demain, entrons en lutte !

Viens poser ta tente pour nous rencontrer et nous soutenir lors d'un week-end participatif et festif les 22 et 23 Août 2020 ;)

Venez nombreux et partagez ;)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PROGRAMME~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



* Samedi 10 heures : Accueil, rencontre, visite de la zone.

* Tout le week-end : Chantiers collectifs (four à pain, serre et buttes perma, ateliers banderoles/pancartes de lutte...)

* Samedi soir : concert de Greg Raven et bar !

* Dimanche 16 heures : spectacle jeune public

Amène de quoi manger à partager pour le samedi aprèm, histoire de faire une grosse bouffe commune !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

contact : 06 64 62 34 96

email : levillagedupeuple@riseup.net

fb : https://www.facebook.com/Le-Village-du-peuple-2090939627641088

le blog : https://levillagedupeuple.noblogs.org/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Village du Peuple

Lieu-dit La Petite Lande

Donges (44 480)

prends une seconde pour signer la pétition ! ;)

https://www.change.org/p/le-peuple-contre-l-expulsion-du-village-du-peuple?redirect=false